北士科案延燒！柯文哲嗆議員鬼扯　林延鳳反嗆：新光人壽的家僕

我是廣告 請繼續往下閱讀
林延鳳指出，從當年公文看來，她認為當年柯市府產業局「很有問題」，不論是「元大潛在投資人會議羅生門」或是此次「新壽叩關」等，都應透過調查小組一一約詢相關當事人，以釐清案情。
林延鳳表示，根據她過往向產業局索資發現，新壽在2020年7月22日、8月14日，也就是第二次招標期間申請釋疑，建議將財團法人納入投標人資格及延長招商期間，原因是因應當時標規中「智慧健康關聯產業」有20%樓地板面積之基準，而「醫療保健業」也包含該產業類別，故為讓新光醫院參與標案，新壽便向產業局提問，此外，又為了讓該院有足夠時間向衛福部申請核准，又再「請求貴府延長招商時間，以利完善備標必要之程序」。
林延鳳批評新壽想叫市府更改已經公告之標規，不只沒有法治素養，更簡直像把北市府當成傭人使喚，未料柯市府產業局竟還「當一回事」，調閱完整內部簽文後發現，該局雖未就等標期予以延長，但卻以「一併開放財團法人與社團法人投標」之「配合新壽」之意見作為基礎來辦理，案經時任產業局長林崇傑、地政局長張治祥、副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘、副市長黃珊珊確認後，送到柯文哲手中給他親自批了一個「可」，即照案決行。
林延鳳說，在後會政風處時被指「若同意放寬投標人資格之前提下，無論維持或延長等標期，均有不同立場之質疑。如維持現有等標期，或有其他潛在投標人備標時間不足之質疑；然如延長等標期，或易遭致有獨厚特定申請人之質疑。」故最後會辦建議之結論為「建議本案維持原公告條件與等標期」。
林延鳳還指出，新壽在當年7月22日的提問未獲得解釋，竟還在8月14日第二次提問之公文中開宗明義寫道「目前未收到貴府之公文回覆」，擺明態度十分囂張，她質疑「柯文哲是公僕，還是新光人壽的家僕」；而原先柯文哲也已就「開放投標資格」之方向予以決行，未料後來竟殺出一個與之立場完全相左的政風處意見，導致柯市府也不得不有所顧忌，故回覆結論仍只能加以參照，選擇「不改變條件與等標期」以確保公平，第二次招標也以流標告終。
林延鳳表示，當時原本政風處基層疑似想讓市長裁示「過關」，但被科長不認同而「退文」，因此才有了前述這些意見，現在攤在陽光下供各界檢驗，但巧合的是，那位政風處科長，連同當時產業局政風主任，都在第三次招標啟動前夕「雙雙調職」，不知有何秘辛，而那也是北士科T16、T17、T18三次招標當中，唯一一次由政風系統所提出之不同意見。
林延鳳認為，當年好在政風處攔住顯不合理的訴求回應，否則當時新壽也將在「一人投標，毫無對手」的情況下，輕取整塊T16、T17、T18，不只金仁寶無法在下次T16招標中出線，更將導致更大規模的工程延宕。她直指，許多謎團都是柯市府產業局所留下，蔣市府若無法在解謎過程中積極辦理，就只能由議會調查小組出手。
林延鳳奉勸柯市府時期經手之文官，當年若受府級長官或主管之指示，簽辦相關奇怪案件，不論是疑似偽造潛在投資人會議紀錄，或是這次差點為新壽放寬投標資格翰等標期等，都應當確實還原相關過程，並提供具體事證「不要成為柯文哲的余文」。