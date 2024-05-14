佳里塑膠工廠大火「空拍畫面」曝！出動消防機器人 3區空汙警示
台南市佳里區一家塑膠工廠13日晚間9時許傳出火警，3000平方公尺廠房陷入火海，火勢直到凌晨50分才被控制，消防局派遣5支大隊、30多支分隊到場處理，共計上百消防到場搶救，更首度出動「消防機器人」，不過14日上午，根據空拍畫面現場大火仍持續燃燒尚未完全熄滅，台南市環保局提醒民眾，該起火警恐影響佳里區、七股區、安南區空氣品質，外出需配戴口罩。
記者孫唯容／綜合報導
佳里區海澄里塑膠工廠昨天突發大火，現場為為3層樓鋼骨廠房，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒猛烈，消防局119勤務中心昨晚9點50分獲報，漏夜調派全市逾56輛消防車、115名消防員趕往搶救。
為了盡快控制火勢，昨天台南消防局首度出動「消防機器人」前往滅火，還有無人空拍機監控火勢，以雙線供水協助救災，並啟動水霧模式作為防護使用，雖然火勢已於14日凌晨零時50分控制，無延燒之虞，但截至14日上午，現場仍持續燃燒尚未完全熄滅。
環保局指出，風向為北風，環保局已也在官網提醒，下風處佳里、七股、安南區居民，空氣品質可能受影響，提醒民眾注意，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據。