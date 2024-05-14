政府沒錢了？中國高鐵票價「漲聲響起」　「帶動商業」幻象破滅

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《澎湃新聞》報導直言，這是中國高鐵近年漲價幅度最高的一次，反映出中國高鐵發展至今總長4.5萬公里，卻僅有京滬、廣深等少數線路實現營利，這般難掩的困境。
《紐時》報導指出，中國調整公共服務的費用，可以避免大型國有企業虧損倒閉，也可以抵銷在經濟停滯、通貨緊縮下價格下跌的情況。自2021年起，中國政府就已經開始逐步大幅提高許多工廠的電費。
就高鐵而言，中國在建設過程中仰賴高額貸款，光是運營鐵路網絡，身為國企的中國國家鐵路集團就借了6.13兆人民幣，而許多地方政府的合資企業也共同分擔了建設費用。但報導指出，隨著這些企業現在對負債的償還能力越來越弱，一些老舊鐵路需要翻新、維護，諸多因素使得中國的高鐵系統不得已提高票價。
不過這些路線所經之處，很多都是對於鐵路交通存在「剛需」的商務人士，甚至外出務工人員。面對高鐵的「漲聲響起」，在抖音和微博等社交平台出現反對聲浪，有中國網友批評「要漲就漲商務座，讓有錢人平攤虧空，我們不行，多漲一點都影響打工人出行」、「集團虧錢為何找我們（薪資）3000一個月的人?」還有網友大酸「財富與我無關，苦難與我平攤」、「強烈建議設置下等座」。
從四川成都移居台灣的作家上官亂指出，中國當前遭遇通縮，但水、電、氣又齊漲，如同「霸王條款」，許多人工資下降，民生必需花費越漲越多，高鐵漲價無疑是雪上加霜。但高鐵在中國被「小粉紅」吹捧成「基建狂魔」的形象，不但形塑中國已躍進成發達國家，還做到技術輸出，在官方敘事中，高鐵更成為習近平「東昇西降」的最佳代表。
但高鐵站大多選址在離城區很遙遠的郊區，並規劃新建商場及住宅區，希望靠高鐵活絡周邊商業。然而伴隨中國地產經濟崩塌，高鐵周圍新樓盤與商鋪空置率高，上官亂表示，即使少數大城市的經濟增長率與高鐵建設密度相關，但在大多數地區，「高鐵帶動商業」只是幻象。
上官亂形容靠中國政府靠高鐵拉抬經濟，如同飲鴆止渴，債務越滾越大，補救方式卻是「從民眾身上割韭菜，割不動就停掉公共服務」。她指出，中國高鐵現在採取兩手策略，首先是停止偏僻郊區路線的運作，其次就是靠已實現盈利的繁榮路線漲價維持運營。