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蔡英文執政8年將卸任　感謝「這位鴨霸的人」：以前老看我不順眼

▲總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心/綜合報導

總統蔡英文將在520卸下職務，今年初總統大選結束後，她接受紀錄片專訪回顧8年執政。蔡英文這樣形容蘇貞昌，「幫忙扮演了在野黨所稱的鴨霸角色」，但也詼諧的表示「他以前是我的對手，老是看我不順眼」。

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據了解，在一段脫稿的訪談中，蔡英文回顧第一任期的改革工作時提到蘇貞昌。她表示，做為一個領導人常要自問，「幹一票會有危險，但國家會因此往前再走一步，是否要做？」，還好她有國會多數，「在野黨不是說我鴨霸嗎？我不能說鴨霸，但我堅定是有理的，若在最嚴峻的時刻妥協，那整個就垮掉了」。

蔡英文接著略帶玩笑的表示，自己很感謝蘇貞昌，「他就是鴨霸的代表，他幫忙扮演鴨霸的角色，堅定立場，把事情做到底」，蔡英文直言，很多事情最後都是蘇貞昌收尾，例如同婚議題，蘇貞昌面對了立法委員，一陣乒乒乓乓，最後立法總算通過。

蔡英文也自曝，自己與蘇貞昌關係並非從一開始就如此運作順暢。2012年，蔡英文首次代表民進黨競選總統，落敗後辭去黨主席，由蘇貞昌接任，由於蘇貞昌被視為蔡英文政治路上的主要勁敵，兩人當時被媒體形容是民進黨的「兩顆太陽」，許多互動都被放大檢驗。2018年，蔡英文在第一任期內遭遇民進黨在縣市長選舉大敗，請出蘇貞昌擔任行政院長，兩人關係才有顯著改變，兩人協力將民進黨從谷底帶起，更一同驚險度過疫情，所謂的「蔡蘇體制」也成為蔡英文執政8年的重要基石。

蔡英文對兩人的關係轉變也有所感觸，她表示非常感謝蘇貞昌在執政的幫忙，「不過這很奇怪，他以前是我的對手，老是看我不順眼」。

蔡英文強調說，做領導人不能有情緒，還要有一個特質，「別人對你好不能忘，別人對你不好要趕快忘掉」。被問到「什麼時候覺得自己成為一個領導人？」她笑著表示：「就是，當我發現我的記憶力不太好的時候」。

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