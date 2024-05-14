逆向停車、未戴安全帽！5大違規續開放檢舉　新制最快6月上路

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1.機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。(第31條第6項，罰鍰500元)
2.騎機車手持行動電話通話。(第31條之1第2項，罰鍰1000元)
3.汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。(第31條之1第3項，罰鍰600元)
4.倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引。(第50條第2、3款，罰鍰600元至1200元)
5.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。(第55條第1項第1款，罰鍰300元至600元)
6.在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車。(第55條第1項第2款，罰鍰300元至600元)
7.不依順行方向或併排臨時停車。(第55條第1項第4款，罰鍰300元至600元)
8.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車。(第56條第1項第1款，罰鍰600元至1200元)
9.在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。(第56條第1項第3款，罰鍰600元至1200元)
10.於身心障礙專用停車位違規停車。(第56條第1項第10款，罰鍰600元至1200元)
不過日前立法院交通委員會，針對爭議較大的未戴安全帽、違停身心障礙車位，決議持續開放，另騎樓除外的人行道、行人穿越道等違規停車以及不依順行停車也同樣維持開放民眾檢舉。
今立院三讀通過，機車騎士未戴安全帽、逆向停車、違停身心障礙車位、人行道、行人穿越道違規停車仍然開放民眾檢舉，另現行1年可以自費講習1次抵扣2點，也將增加1次，一年最多可以扣抵4點，最快6月實施。