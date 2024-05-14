再控北士科案圖利新光！鍾小平痛批柯文哲：官商勾結

台北市北投士林科技園區（北士科）設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨日在直播節目中表示，他的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但不可以選擇性公布，很多議員不知道實情，看到新光人壽就發表意見，其實台北市政府都沒有採用，柯文哲表示，除了新光人壽有二度訪談之外，國巨公司也有二訪的紀錄，更痛批議員相關指控根本就是鬼扯、欠缺專業。對此，北市議員鍾小平今（14）日怒批「這不是官商勾結，什麼才是官商勾結。」
記者呂炯昌／台北報導
鍾小平今日在議會受訪指出，「這案子真的很離譜」，柯市府的秘書長陳志銘一手作這些事，奉柯文哲之命，勸他轉污點證人比較安全。11月11日跟14家潛在廠商訪談，同一天時任副秘書長林育鴻見了新光高層，新光建議北士科 T16、T17、T18各有特色應該拆開來，隔一天用促參條例拆開來標。
鍾小平說，其實110年11月11日與新光高層見面已經定案，元大沒有領標，元大是來談緯創內湖BOT那塊地的事，一定有一方說謊，事實上元大沒有領標，如果市府說謊是偽造文書，質疑柯文哲到底指示林育鴻與陳志銘做了什麼？
鍾小平質疑，柯文哲怎麼可以欺負元大、袒護新光，非常可惡；柯文哲不只為新光量身定做，T17、T18拿掉30%的醫療樓地板面積規定，標案還拆成3標，「這不是官商勾結，什麼才是官商勾結。」