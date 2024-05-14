鄭文燦撤告換朱立倫出席520？藍委嘆：就職典禮變意氣之爭工具
國民黨主席朱立倫遲未鬆口是否出席520就職大典，據報導，朱上周收到總統府邀請函時，同日也收到行政院副院長鄭文燦對朱提告妨害名譽自訴案的訴狀，一連串司法追殺正是朱不願出席的原因之一，鄭文燦還稱，若朱以此做為出席的條件，他願意撤告。對此，國民黨立委洪孟楷今（14）日怒批，「難道總統就職典禮變成是司法、個人意氣之爭的工具嗎？」不出席就職典禮是黨團大會共識決，「是否未來還有可能再有黨團大會討論，不得而知」。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷稍早受訪時指出，現在已經收到不起訴處分，沒想到鄭文燦再次提告，不知道鄭為什麼還是過不去，但尊重其權利，現在傳出，只要朱立倫出席520就撤告，難道總統就職典禮變成是司法、個人意氣之爭的工具嗎？他認為非常奇怪，這幾天國民黨一直強調，黨團大會做成一致決議，也認為「不出席不代表杯葛」，當然是預祝就職典禮順利圓滿，希望中華民國國運昌隆這點無庸置疑，在野黨可以理性攻防，但對於國家不會兒戲，一定一致對外。
洪孟楷表示，過去民進黨2008年時，形容前總統馬英九的就職典禮是「國民黨的慶功宴」，民進黨沒有出席馬就職典禮，民進黨團總召柯建銘當時說「這是國民黨慶功宴去幹嘛」，現在國民黨未出席，但國民黨不是這樣想，想的是即便沒出席，祝福就職典禮順利圓滿，也祝福中華民國國運昌隆、長治久安。
洪孟楷強調，不希望執政黨將就職典禮變成要箝制在野黨、威脅在野黨主席出席與否的工具，這就模糊焦點，不知道這是否為賴清德授意，還是鄭文燦的意思，既然這是賴清德的就職典禮，應該尊重賴清德這位主角，任何人都不應做文章。
洪孟楷也強調，不出席就職典禮，不是黨團三長說了算，是黨團大會共識決，集體討論到最後，決議是不出席。距離520還有些時間，是否未來還有可能再有黨團大會討論，不得而知。