NewJeans爸媽不忍了！控訴房時爀把孩子當空氣 打招呼裝作沒看到
南韓女團NewJeans經紀公司ADOR執行長閔熙珍，日前聲淚俱下控訴母公司HYBE負責人房時爀允許ILLIT出道，剽竊她的心血結晶等惡行惡狀，昨（13）日，ADOR公開當初寄給HYBE的信件，內容為NewJeans父母指控，小孩當面向房時爀打招呼卻被無視，且屢試不爽。對此，HYBE發表聲明回應：「並非事實。」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，閔熙珍日前寄給HYBE高層的郵件中，有一封為NewJeans父母寄給ADOR的信，除了質疑ILLIT抄襲NewJeans，更描述NewJeans多次在公司或其他場合遇到房時爀，主動向老闆問好，房時爀竟然把孩子當成空氣，小孩原以為是長輩一時沒認出自己，但類似狀況後來持續發生，甚至連只有兩個人巧遇的當下亦然。
NewJeans父母表示，就算房時爀真的不認得NewJeans成員，有人當著你的面明確給予問候，房時爀依然選擇忽視，讓家長感到不可思議，覺得身為長輩的房時爀行為很幼稚，完全沒有必要如此對待只是國、高中生的NewJeans。
針對NewJeans父母的說法，HYBE表示，房時爀不回應NewJeans的問候為ADOR單方面說詞，況且也不是事實，反而是ADOR和HYBE一切衝突的導火線。此外，HYBE還意有所指說，該封NewJeans父母發送的郵件是由ADOR副代表和閔熙珍一起製作而成，會把這些證據交給司法機關。
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