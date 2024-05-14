江蕙引退9年！周杰倫送「母親節大禮」 她笑曝周董目的：愛你唷
歌手江蕙出道44年，憑著精湛的歌藝獲得許多粉絲的喜愛與支持，也唱過不少膾炙人口的經典歌曲。不過，江蕙在2015年唱完告別演唱會後，封麥引退至今將近9年的時間，加上她先前關閉了臉書，粉絲們都無從得知她的近況，大家都相當懷念她開口唱歌的時光。而最近適逢母親節，與江蕙情同姐弟的周杰倫也送給她母親節禮物，讓江蕙也開心直呼：「愛你哦！」並透露周董送禮的目的。
記者洪生儒／綜合報導
江蕙與周杰倫感情特別好，兩人私下也經常聯繫彼此，周董會邀請江蕙去參加他在世界各地的演唱會，江蕙也會陪昆凌喝下午茶聊天。而最近適逢母親節，根據《自由時報》報導，江蕙透露周董雖然不在台灣，但還是有送來他新代言的頂級保養品禮盒。江蕙也笑說：「可以感受到周天王希望姐姐可以『青春永駐』是吧？讚啦！謝謝無敵的周天王，愛你唷！」
江蕙跟周杰倫除了在音樂上有多次合作過，在私底下的交情也非常好，之前昆凌在第三胎待產時，夫妻倆也相約江蕙一起喝下午茶聊聊天，江蕙還幫周杰倫跟昆凌拍照紀錄生活。後來在昆凌生完孩子後，江蕙也以姑姑的身分，自掏腰包分送喜糖給親朋好友們，可以感受到他們的感情真的好到就像親生姐弟。
此外，江蕙與周杰倫先前也傳出是信義區豪宅的鄰居，江蕙在2019年砸4.27億買下「元利信義聯勤」的27樓，後來周杰倫在2021年花3.5億元買下「元利信義聯勤」7樓，當時傳出這是周杰倫當作結婚7週年以及過年送給昆凌的超級大紅包，而這個社區同時也是許多名人的愛宅。
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