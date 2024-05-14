鍾小平批柯文哲北士科案圖利財團 吳怡萱反嗆：編故事手法太拙劣
民眾黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城、台智光、北士科三大疑案，並被列為貪污他字案被告。北市議員鍾小平今（14）日再度舉行記者會，質疑柯市府袒護新光人壽，欺負元大，並怒批「這不是官商勾結，什麼才是官商勾結。」對此，民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱表示，「先訪談完，有意願才會再領標，元大訪談完後沒意願就不領標了，是裝不懂，還是編故事手法太拙劣？」
記者呂炯昌／台北報導
鍾小平說，其實110年11月11日與新光高層見面已經定案，將北士科標案拆成3個標、T17、T18拿掉30%的醫療樓地板面積規定，元大沒有領標，元大是來談緯創內湖BOT那塊地的事，以為可以敗部復活，對T17、T18沒興趣，標單也沒領。一定有一方說謊，事實上元大沒有領標，如果市府說謊是偽造文書，質疑柯文哲到底指示林育鴻與陳志銘做了什麼？
吳怡萱昨日在臉書表示，「先訪談完，有意願才會再領標；元大訪談完後沒意願就不領標了，當然沒有他的第三次領標紀錄。這是很簡單的邏輯跟順序，請問議員到底要開什麼記者會？是裝不懂，還是編故事手法太拙劣？」
對此，鍾小平今日回應表示，「先領標才能訪談」，這是有程序的，而且元大民國110年11月已經回覆市府對對T17、T18沒興趣，標單也沒領，痛批吳怡萱耍嘴脾子，呼籲柯文哲與吳怡萱拿出文件與市議員對質。