北士科案關鍵人物中市議會首現身　林育鴻：我對操守非常有自信

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該案由時任北市府副秘書長、現任中市府秘書長的林育鴻主持市府與元大人壽的會議，紀錄遭爆疑似捏造，台中市議會今（14）日召開都發建設水利業務質詢，民進黨議會黨團要求林育鴻列席備詢，由蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、李天生、蔡耀頡等人，針對北士科案要求林育鴻說明。
但林育鴻表示，當天會議內容以台北市政府的紀錄報告為主，他目前在台中市政府任職，對北市府事務不發表任何意見；另他也強調，此案已進入政風調查階段，將以北市府的政風處調查為主，若北市府政風處後續需要他說明，他都會配合，關於不是台中市的市政議題，他不予評論。
但張芬郁不滿，指議會希望他還原事情真相，給予自清、釋疑的機會但卻放棄，台中市民拒揹黑鍋；蕭隆澤和李天生也認為無風不起浪，台中不需要操守有爭議的官員；陳淑華質疑，林育鴻當時在北士科會議紀錄上不簽名，是否害怕涉及偽造文書？到中市府任職後是否與相關業者接觸、一樣開會不簽名？
林育鴻則回應「我對自己的操守非常有自信」，只要是他主持的會議，都會簽名。依然不願多談一句北士科案。副市長黃國榮則出面緩頰，表示他願意掛保證，台中市政府絕不會發生弊案，市府人員依法行政，且北士科案調查中尚未釐清，不宜稱為弊案。