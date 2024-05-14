徐巧芯被起訴機率高「恐被關3年」？他曝不想坐牢只剩這條路

北士科案關鍵人物中市議會首現身　林育鴻：我對操守非常有自信

▲轉任中市府副祕書長的林育鴻，今天首度列席市議會。（圖／台中市政府提供，2024.05.14）
▲轉任中市府副祕書長的林育鴻，今天首度列席市議會。（圖／台中市政府提供，2024.05.14）

記者顏幸如／台中報導

前台北市長柯文哲疑涉入北士科案，關鍵人物前北市副秘書長林育鴻今天在綠營議員要求下，首度列席台中市議會。轉任中市府副秘書長的林育鴻，仍不願鬆口談案情，僅強調一切以台北市政府官方紀錄為主，目前已進入政風調查，「我對自己的操守非常有自信」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，捲入北士科地上權爭議，昨天他在直播節目中表示，自己態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但是不可以選擇性公布，並痛批議員相關指控根本就是鬼扯、欠缺專業。

該案由時任北市府副秘書長、現任中市府秘書長的林育鴻主持市府與元大人壽的會議，紀錄遭爆疑似捏造，台中市議會今（14）日召開都發建設水利業務質詢，民進黨議會黨團要求林育鴻列席備詢，由蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、李天生、蔡耀頡等人，針對北士科案要求林育鴻說明。

▲綠營議員輪番質詢，要求說明北士科案，林育鴻仍不願鬆口，副市長黃國榮出面緩頰。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.05.14）
▲綠營議員輪番質詢，要求說明北士科案，林育鴻仍不願鬆口，副市長黃國榮出面緩頰。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.05.14）
但林育鴻表示，當天會議內容以台北市政府的紀錄報告為主，他目前在台中市政府任職，對北市府事務不發表任何意見；另他也強調，此案已進入政風調查階段，將以北市府的政風處調查為主，若北市府政風處後續需要他說明，他都會配合，關於不是台中市的市政議題，他不予評論。

但張芬郁不滿，指議會希望他還原事情真相，給予自清、釋疑的機會但卻放棄，台中市民拒揹黑鍋；蕭隆澤和李天生也認為無風不起浪，台中不需要操守有爭議的官員；陳淑華質疑，林育鴻當時在北士科會議紀錄上不簽名，是否害怕涉及偽造文書？到中市府任職後是否與相關業者接觸、一樣開會不簽名？

林育鴻則回應「我對自己的操守非常有自信」，只要是他主持的會議，都會簽名。依然不願多談一句北士科案。副市長黃國榮則出面緩頰，表示他願意掛保證，台中市政府絕不會發生弊案，市府人員依法行政，且北士科案調查中尚未釐清，不宜稱為弊案。

北士科案延燒！柯文哲嗆議員鬼扯　林延鳳反嗆：新光人壽的家僕

京華城、北士科案延燒！柯文哲涉貪遭列被告　北檢分他字案調查

快訊／北士科案列被告！柯文哲嗆藍綠「公開會議紀錄」：笑你不敢

柯文哲成詢問重點？北士科議會調查小組「5/14」將開會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生