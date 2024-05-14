民眾黨喊「打倒新黨國」 林俊憲傻眼：藍白過半還在「新黨國」？
民眾黨將在519遊行赴民進黨中央踢館，喊出「打倒新黨國」，對此民進黨立委林俊憲質疑，藍白過半還在「新黨國」？難道是承認自己是「沒用的62席」？況且54席加8席，親密合作無間，所有人都看在眼裡，什麼「關鍵少數」的設定已經沒用了，在立院就是多數的一份子，「不要在街上遊蕩了，乖乖回立法院按下表決器，放過柯文哲吧！」
記者陳威叡／台北報導
民眾黨將在519遊行赴民進黨中央踢館，喊出「打倒新黨國」，林俊憲表示，民眾黨的這句口號，又再次證明，有人不想讓這場活動成功。這不是睜著眼睛說瞎話嗎？國會在野黨佔多數，想過什麼就過什麼，想擋什麼就擋什麼，然後指責執政黨是「新黨國」？「真黨國創始人蔣介石都快傻眼到從慈湖彈出來了吧！」
林俊憲舉例，在野黨可以自己亂過1兆預算以上的法案叫執政黨執行，這叫「新黨國」；在野黨想立法把自己看不順眼的官員甚至普通民眾移送檢調，這叫「新黨國」；在野黨可以直接把執政黨的法案封殺，這也叫「新黨國」。最離譜的是，8席在國會也不參與表決，還敢喊「新黨國」，「這是國昌老師入黨後改良的新式受虐兒戰法嗎？」
林俊憲表示，黃國昌前幾天喜孜孜的說不會放棄「街頭路線」，可是他忘了，自己可以悠哉的走大門進入立法院，不需要從街頭衝進去。這也是整個民眾黨現在最大的盲點，還以為自己是沒有權力的小黨，選民已經把他們送進國會，卻啥事不幹，再回頭要選民上街幫他們做自己的工作，真輕鬆。
最後林俊憲說，藍白54席加8席，親密合作無間，所有人都看在眼裡，什麼「關鍵少數」的設定已經沒用了，在立院就是多數的一份子，「不要在街上遊蕩了，乖乖回立法院按下表決器，放過柯文哲吧！」