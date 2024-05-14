NBA季後賽／雷霆100：96獨行俠！「SGA」砍34分 系列賽2：2追平

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獨行俠開賽率先打出氣勢 雷霆客場苦命追趕
本場比賽首節獨行俠在主場就打出氣勢，開賽就給雷霆下馬威，打出一波22：8的攻勢，前鋒Derrick Jones Jr.在攻防兩端也有好表現，獨行俠首節打完就取得30：20雙位數領先優勢。第二節比賽雙方你來我往，儘管雷霆一哥Shai Gilgeous-Alexander 、Lu Dort屢屢建功，但獨行俠當家控衛Kyrie Irving，則是也接連送出精彩助攻，半場比賽打完獨行俠取得54：43領先。
易籃再戰後，第三節雷霆仍舊靠著Shai Gilgeous-Alexander一肩扛起球隊，他個人在本節11投5中，攻下12分，而獨行俠本節手感則是不理想，團隊命中率僅25%，三節打完雷霆縮小雙方分差，將比分追近至65：59。
決勝節雙方一度擦出火花 好在並未釀成衝突
比賽來到決勝節，場上不但打得火熱，也出現些許火藥味。獨行俠替補中鋒Dereck Lively II在完成灌籃得分並要到犯規後，隨後則是相當不滿Kenrich Williams的防守，並嘗試想與對方理論，好在裁判即時制止，衝突並沒有進一步擴大。
Luka Doncic關鍵2罰僅中1 沒能把握追平大好機會
而後續雙方持續互咬，比賽來到剩下約一分鐘的關鍵時刻，獨行俠Tim Hardaway Jr.卻出現要命傳球失誤，讓雷霆輕鬆靠著上籃，將分數拉開至5分差。但暫停過後獨行俠回穩，靠著Lively 連續得分，幫助球隊縮小分差至2分，隨後SGA中距離嘗試並未命中，獨行俠擁有最後一擊的機會，而一哥Doncic也確實要到犯規並站上罰球線，但他關鍵2罰卻僅中1，使得球隊仍然落後1分，隨後雷霆Chet Holmgren把握2罰機會，後續留給獨行俠的時間也所剩無幾，他們也放棄進攻，終場雷霆就以4分之差帶走比賽勝利，系列賽追成2:2平手。
此役雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場27投14中，攻下全場最高34分，並附帶8籃板5助攻，中鋒Chet Holmgren貢獻18分9籃板，Jalen Williams挹注14分9籃板6助攻，Lu Dort得到17分。
獨行俠方面一哥Luka Doncic全場共20投6中，命中率不甚理想，但也繳出大三元成績，得到18分外帶12籃板10助攻。前鋒P. J. Washington攻下全隊最高21分外帶12籃板，當家控衛Kyrie Irving挹注9分9助攻，前鋒Derrick Jones Jr.貢獻17分。
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