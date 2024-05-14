北市「秦小姐豆漿店」遭控血汗！勞動局證實：有接獲勞資調解申訴
台北知名早餐店「秦小姐豆漿店」延吉店，遭爆血汗工時、無提供勞健保，北市勞動局證實，在上（4）月8日有接獲勞資爭議調解案，經勞動局介入，已在4月22日安排第一次調解，但資方沒有出席，本（5）月3日再安排第二次調解，但勞資雙方對和解金沒共識，不過雙方已在8日達成私下和解，且當事人已撤回申訴，目前後續不會再要求補件，但未來不排除將業者列為「通案性檢查店家」，若有違反勞動基準法規定勞工超時加班等，將處最低2萬、最高100萬元罰款。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，「秦小姐豆漿店」延吉店一名男員工爆料指出，他一個月至少都上28天班，還曾連續上了31天班，表定13時30分下班，卻常加班到15時30分，甚至最晚還有到18點，累到某次返家途中摔車，店家卻直接叫他不用再去，直到今年3月才因人手不足被找回，但上班的一年期間，都沒有幫投保勞健保，且國定假日、加班都沒有算薪資，憤而向北市勞動局申訴提出勞動檢查。
對此，北市勞動局證實，確實有在4月8日接獲該店員工申請勞資爭議調解，並安排勞資雙方於4月22日進行第一次會議，資方未出席；5月3日進行第二次會議，資方雖有出席，但雙方對和解金額沒有達成共識，因此未完成調整。
勞動局也在5月6日，派員至店家現場突擊檢查，部分資料業者無法現場提供，原本有要求補交，但因雙方已在5月8日私下和解，當事人也已撤回申訴，後續就不再要求補件，但「未來不排除將業者列為通案性檢查店家」。
至於業者未投保勞健保，勞動局表示，資方應按勞動基準法規定幫員工投保勞健保、職業災害保險等，如果違反，都可依照勞動基準法，各處最低2萬、最高100萬元罰款，而加班部分，建議員工先跟老闆協商，如果協商不成可向勞動局申請勞資爭調解，再不成立，可透過法院的訴訟程序處理。