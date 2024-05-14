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超標2100倍！星國精品雪糕檢出「腸桿菌科」　鮮榴槤重金屬也超標

▲新加坡出口「榴槤真果實冰淇淋(Ekselence Durian Frozen Dessert Stick)」檢出微生物含量不符規定（圖／食藥署）
▲新加坡出口「榴槤真果實冰淇淋(Ekselence Durian Frozen Dessert Stick)」檢出微生物含量不符規定（圖／食藥署）

記者林莞茜／綜合報導

食藥署今（14）日公布最新邊境檢驗不符合食品名單，共計18項農產食品，其中新加坡進口精品雪糕品牌「榴槤真果實冰淇淋」檢出「腸桿菌科21000 CFU/g」，等同超出標準值10 CFU/g之2100倍，1296公斤依規定退運或銷毀，食藥署指出，超標代表產品製作過程的條件不佳，可能受到衛生汙染。另由越南出口的鮮白菜、青花菜、鮮榴槤、彩色龍蝦等，也被檢出殘留農藥超標。

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衛福部食藥署今（14）日公布邊境查驗不合格產品，不符合規定食品，均依規定退運或銷毀，包括大陸出口的辣椒、紙皮核桃、乾猴頭菇，印尼出口的辣花生醬，越南出口的鮮白菜、青花菜、鮮榴槤、彩色龍蝦，印度出口黑芝麻，日本出口鮮西瓜，都遭檢出農藥殘留含量不符規定，且除食品外，西班牙進口的無酒精飲料，也有5品項檢出漂白劑殘餘量不符規定。

其中，由新加坡出口「榴槤真果實冰淇淋(Ekselence Durian Frozen Dessert Stick)」，檢出腸桿菌科21000 CFU/g，按照「食品中微生物衛生標準」，腸桿菌科於冷凍食品及冰類之限量為10 CFU/g，超出標準值2100倍，顯示產品製作過程的條件不佳，可能受到衛生汙染，1296公斤全依規定退運或銷毀，食藥署也將對相關業者，由一般抽批調整為加強抽批。

此外，由越南進口「鮮榴槤」，檢出重金屬鎘0.07 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘(其他未列之蔬菜及水果類)限量為0.05 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，共計14850公斤退運或銷毀。

▲越南出口「鮮榴槤(FRESH DURIAN )」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署）
▲越南出口「鮮榴槤(FRESH DURIAN )」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署）

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