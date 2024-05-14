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大港青年實習計畫逾7成留任　青年局：落腳高雄成趨勢

▲非本科系楊同學（左），因健身產生興趣，成為健身工廠實習生。（圖／高市府青年局提供）
▲非本科系楊同學（左），因健身產生興趣，成為健身工廠實習生。（圖／高市府青年局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府青年局「大港青年實習媒合計畫」去(112)年繳出漂亮成績單，總計吸引188家高雄企業開出實習職缺，媒合人數首度破千、達1016人，最後共有751名、高達74%學生留任，且南漂青年選擇留在高雄就業的比率高達7成6，至於戶籍在高雄但在外縣市就讀的實習生127位，有超過6成返回家鄉工作。顯示南漂青年落腳在高雄就業已逐漸成為趨勢。

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▲青年藉由實習提早進入職場，有助於未來順利銜接就業環境。（圖／高市府青年局提供）
▲青年藉由實習提早進入職場，有助於未來順利銜接就業環境。（圖／高市府青年局提供）
局長張以理表示，高雄近年產業蓬勃發展，大量知名企業南下攬才，在人力需求高漲的情況下，透過大港計畫事先篩選優質企業及實習職缺，不僅紓解產業的缺工壓力，同時讓高雄子弟或來到高雄求學的青年學子未來根留高雄，共創企業及青年雙贏。

▲高雄市政府青年局「大港青年實習站」媒合平台，提供多元實習職缺。（圖／高市府青年局提供）
▲高雄市政府青年局「大港青年實習站」媒合平台，提供多元實習職缺。（圖／高市府青年局提供）
青年局調查分析，職缺數最多前三名，以餐飲、旅遊、美容美髮類486個職缺最多，其次技術維修類293個及客服門市類219個，留任率也都相當高，分別是81.8%、76.3%和73%。至於媒合率最高的行業類別則是學術、教育、輔導類，高達9成以上。

青年局一步統計發現，留任751名學生中，有215名應屆畢業生，畢業即就業；而戶籍在外縣市但在高雄就讀的實習生306位，其中更有高達7成6、共計233人因大港計畫選擇留在高雄任職，相較前一年人數明顯增加，顯示南漂青年落腳在高雄就業已逐漸成為趨勢，至於戶籍在高雄但在外縣市就讀的實習生127位，有超過6成返回家鄉工作。

青年局指出，為幫助青年跨足不同的領域進入企業實習，減少摩擦性失業及學用落差，去年大港青年實習計畫向高雄在地企業招手，餐飲、科技、藝術、行銷、營建等產業提出職缺需求，超過上百家企業廠商響應，職缺類別相當多元，職缺數也突破千個。

青年局將持續持深入高雄市各大工業、產業園區擴大宣導，希望鼓勵更多企業響應計畫提供職缺，讓青年有機會提早認識職場及產業樣貌，同時幫助在地企業對接人才，啟動育才及留才機制，為高雄的產業發展注入新思維。

今年度實習計畫現正辦理「青年註冊獎勵措施」，只要到「大港青年實習站」完成註冊程序並投遞至少2個職缺，追蹤青年局FB粉絲專頁、IG、LINE@，就有機會獲得超商禮券100元，歡迎設籍高雄或在高雄就學的高中職、大專院校學生踴躍至大港青年實習站註冊、投遞履歷。

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