大港青年實習計畫逾7成留任　青年局：落腳高雄成趨勢

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青年局調查分析，職缺數最多前三名，以餐飲、旅遊、美容美髮類486個職缺最多，其次技術維修類293個及客服門市類219個，留任率也都相當高，分別是81.8%、76.3%和73%。至於媒合率最高的行業類別則是學術、教育、輔導類，高達9成以上。
青年局一步統計發現，留任751名學生中，有215名應屆畢業生，畢業即就業；而戶籍在外縣市但在高雄就讀的實習生306位，其中更有高達7成6、共計233人因大港計畫選擇留在高雄任職，相較前一年人數明顯增加，顯示南漂青年落腳在高雄就業已逐漸成為趨勢，至於戶籍在高雄但在外縣市就讀的實習生127位，有超過6成返回家鄉工作。
青年局指出，為幫助青年跨足不同的領域進入企業實習，減少摩擦性失業及學用落差，去年大港青年實習計畫向高雄在地企業招手，餐飲、科技、藝術、行銷、營建等產業提出職缺需求，超過上百家企業廠商響應，職缺類別相當多元，職缺數也突破千個。
青年局將持續持深入高雄市各大工業、產業園區擴大宣導，希望鼓勵更多企業響應計畫提供職缺，讓青年有機會提早認識職場及產業樣貌，同時幫助在地企業對接人才，啟動育才及留才機制，為高雄的產業發展注入新思維。
今年度實習計畫現正辦理「青年註冊獎勵措施」，只要到「大港青年實習站」完成註冊程序並投遞至少2個職缺，追蹤青年局FB粉絲專頁、IG、LINE@，就有機會獲得超商禮券100元，歡迎設籍高雄或在高雄就學的高中職、大專院校學生踴躍至大港青年實習站註冊、投遞履歷。