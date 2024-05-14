國情報告20立委發言、每人6分鐘　游盈隆嘆：形同公審賴清德

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游盈隆表示，值得注意的是，美國新任總統在上任一年後，才發表第一次國情咨文（the State of Union)，向國會及全國人民報告國家當前的狀況。畢竟才剛上任或還沒上任多久，並不適合發表什麼工作報告的。取而代之的是，美國總統通常會在就職第一年的百日前後，向國會兩院發表演說。最近的例子是，總統拜登2021年4月28日發表國會演說。
游盈隆說明，美國這項制度起源甚早，約略在開國時期就有，相關文獻顯示，1790年首任總統華盛頓發表第一次國情咨文，1913年總統威爾遜恢復這項慣例，一直到現在為止。其間，最轟動的包括總統小羅斯福、總統甘迺迪與總統雷根的國情演說。事實上，美國歷任總統的國情演說，不分民主黨或共和黨，一般來講都很受歡迎，在啟迪與鼓舞人心方面有很大作用。
游盈隆指出，美國是最典型總統制國家，「權力分立與制衡」是整個憲政體制的核心觀念與價值，總統與國會都是人民選舉產生，因此具有「二元民主正當性」（dual legitimacy)，沒有誰比誰更能代表民意的問題。總統每年去國會發表一次國情咨文，建立總統與國會的有意義連結，是好主意。但總統發表國情咨文後，並不接受國會議員提問，也沒有這樣的制度設計。
台灣目前雖然是類似法國的「半總統制」（semi-presidentialism)，但也是強調「權力分立與制衡」，體制上具「二元民主正當性」。但從近期國民黨立委如傅崐萁等人口中講起來，好像只有立法院才真正代表民意，這無疑是錯誤的理解與認知。如果根據這種錯誤的理解與認知問政，未來問題將層出不窮。
游盈隆說，昨天立法院政黨協商，就總統赴立院做國情報告一事，似乎獲得了一些模糊的決議。不論那些決議是什麼，覺得有幾點是需要釐清，首先新總統有必要上任後，立刻去立法院做國情報告嗎？他的看法是，於情於理於法，都看不出有這種必要。
第二，賴清德究竟何時去立院發表國情演說較適當？認為至少上任後4個月；之後每年一次，大約4月發表國情咨文，比較妥當；第三，關於總統發表國情演說後，應否接受立委詢答？立法院長韓國瑜裁示初步意見，由立院各黨團推派代表發言，每人6分鐘，發言人數依政黨比例，國民黨9人，民進黨9人，民眾黨2人。光各黨代表發言時間加起來就兩小時。
游盈隆說，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德」，自己認為是期期以為不可。就算是賴清德本人，基於不明的理由，願接受這種屈辱的安排，有識之士也應群起反對，站出來大聲說NO，因這將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值。同時，也絕非2005修憲的原意。