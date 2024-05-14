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曾中過800萬！大甲媽回鑾帶好運　台中魁梧男再中2.76億威力彩

▲台灣彩券公司今（2024）年端午總加碼5億元，其中大樂透加開百組百萬元，總經理謝志宏也透露中獎秘訣。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司今（2024）年端午總加碼5億元，其中大樂透加開百組百萬元，總經理謝志宏也透露中獎秘訣。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司今（14）日宣布端午加碼總獎金5億元，由於第5屆首年備償獎金水位較低，加上今年大樂透、威力彩開出頻率高，至今已開出14注頭獎，只剩1注沒來領獎，大樂透、威力彩平均10天、36天就開出頭獎。台灣彩券公司總經理謝志宏今（14）日更透露，今年4月15日開在台中大甲的2.76億威力彩，中獎人是一名40多歲從事資源回收，之前就曾中過今彩539頭獎800萬元，長相方頭大耳、天庭飽滿、身材魁梧，連中獎人都自認很符合中獎人面相，希望下次還可來領獎。

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台彩今年端午祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新台5億元，其中最受歡迎的「大樂透」5月21日起將加開「100組100萬元」；今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1500元；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼。

台彩總經理謝志宏也提供中獎秘訣，可參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊「大樂透」5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法提高中獎機會，不僅不會錯過每一期的中獎機會，若受到財神爺青睞，還有機會一舉帶走億元頭獎與加碼的百萬獎項。

不過，由於是公益彩券第5屆的第一年，備償獎金仍處於低水位，因此，謝志宏說，台彩今年端午加碼獎金有限，加上今年大樂透及威力彩頭獎也頻繁開出，今年至4月16日，已經開出11個大樂透頭獎、3個威力彩頭獎，平均10天就開出一次大樂透、36天開出一次威力彩，相比過去大樂透平均17天、威力彩平均66天開出一次頭獎，今年開出頭獎次數大幅提高。

根據台彩統計，今年大樂透及威力彩已開出14注頭獎，除1注1億大樂透中獎人還沒來領之外， 已來領的中獎人中只有2位女性，分別是在高雄及新北開出，前者年齡30多歲1人抱走2億威力彩，另一位是1.17億2注平分，其中一名是40多歲女性。

此外，接待過許多億元頭獎主的謝志宏也透露，讓他印象深刻的是今年4月15日在台中大甲中2.76億元威力彩幸運兒，開出頭獎那天，剛好是大甲媽祖遶境回鑾的次日，而且還開在台中市大甲區孟春里經國路1878號1樓的日南來就發彩券行。

他說，這名中獎人年約40多歲，電腦選號買了2注，其中1注中了2.76億元，而且外表方頭大耳、天庭飽滿，身材魁梧高壯，連中獎人都說，自己很符合台彩公布過的中獎人面相，領獎時還特別帶18歲的兒子來見習觀摩，對於又中獎，他說：「習慣就好」。

不僅如此，謝志宏透露，這名中獎人過去也曾中過今彩539頭獎800萬元，而且把獎金都拿去買房子，這次中2.76億元頭獎，他也預計要購買不動產。

由於中過2次頭獎，這名中獎人也透露，自己過往一直長期有固定購買電腦型彩券習慣，並沒有特別養牌，只要經過彩券行就會不定時花200元購買彩券，這次很幸運在台中大甲媽祖回鑾隔天，中了2.76億元威力彩頭獎。

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