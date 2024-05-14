李亦伸專欄／塞爾蒂克始終缺少一點「冠軍氣質」　與金塊水準有差

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這種氣質來自教練用人和球星與生俱來比賽影響力。
📌教練用人：
Joe Mazzulla用人保守，主要就是7-8人輪換，角色球員分量不重，主要還是靠核心球星和先發主力支撐。
這兩年NBA最好球隊金塊也是7-8人輪換，但塞爾提克跟金塊體質不同，Nikola Jokic無法防守+Jamal Murray幾乎就是打進關鍵球和決勝球聯盟第一高手，塞爾提克雙星Jayson Tatum+Jaylen Brown還沒有金塊雙核這種絕少失常比賽主宰力。
另外就是角色球員發揮與分量，金塊幾個關鍵角色球員包括Michael Porter Jr.、Aaron Gordon、Caldwell-Pope都能在焦著戰局為金塊贏得1-2場關鍵系列賽，展現球隊無法預期的深度。
至於防守穩定性和團隊默契+對位，金塊整體都要略優於塞爾提克，教練用人和布局+戰略都是決勝戰力最關鍵。
用好角色球員，最大挖掘板凳和陣容深度，凝聚最完整團隊戰力，教練功力左右比賽勝負，關鍵性一點都不輸超級球星。
塞爾提克這兩年板凳和角色球員更多只是配套，Joe Mazzulla保守用人和對角色球員信任度都會在真正高手過招中出現漏洞。
臨場應變和高端戰略擬定又是所有教練身上看不見也無法量化的能力。
📌球星主宰力：
塞爾提克雙星Jayson Tatum和Jaylen Brown做為聯盟一線球星，兩人在季後賽的發揮和吃手氣打法+跳投居多，一直沒能成為爭冠球隊頂級球星，球星比賽主宰力在金塊身上更徹底展現球星價值，Jayson Tatum沒有Nikola Jokic那種又穩又致命的功力，Jaylen Brown少了Jamal Murray那種經常神來幾筆的關鍵球。
一旦三分手氣不順，投籃失準，塞爾提克比賽和關鍵球都會陷入更大困境。
今年季後賽塞爾提克雙星有機會證明自己實力和球星等級，同時證明我的評價和評論已經過時。
塞爾提克始終缺少一點點總冠軍球隊氣質，那是一種讓人信賴的神力和說服力，尤其是對騎士這個系列賽讓人特別有感。
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