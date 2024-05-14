Energy牛奶22年前黑歷史曝光！公開「寸頭照」粉絲看傻：殺氣好重
台灣天團Energy相隔20多年再度合體回歸樂壇，讓忠實粉絲們都感動不已，而Energy的成員們也因為回歸的緣故，一舉一動都備受矚目。近日隊長牛奶（葉乃文）在上節目時，因口誤「書偉是一個髮型」，在網路上掀起不小的討論，而他也特地公開當年讓他落淚的寸頭髮型，並向大家詢問：「有沒有比後來出道的造型好？」貼文一出，再度引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
Energy的隊長牛奶近日透過社群公開自己過去的2款造型，分別有「寸頭」跟「貝克漢頭」，並在貼文中寫道：「最近大家喜歡拿我在節目上說錯書偉『是一種髮型』的話來做梗，我翻出神秘硬牒裡的照片請大家看看，如果當時是用髮型師剪完那個寸頭出道，會比後來正式出道的貝克漢頭還好嗎？」還在文末逗趣的打上標籤「不留遺憾的青春」、「一個好看的髮型救一人」、「都是命運最好的安排」。
其實，牛奶在節目上口誤的原因，是因為Toro爆料，牛奶當年剪完寸頭之後就哭了，甚至還萌生退團的念頭。牛奶便趕緊解釋，自己本來是留長髮，印象中當時公司企劃要替團員們做區別，坤達、阿弟的造型分別是長髮跟戴頭巾，接著不小心口誤說出「書偉是一個髮型」，結果這句話就被網友們拿來的當成一個梗，瘋狂在網路上使用。
在牛奶曬出2002年的寸頭造型照片後，不少網友看完都紛紛留言表示：「求再次剃回這『一種髮型』」、「還好最後是貝克漢頭」、「這個頭型適合光頭啦～為什麼這句話默默浮現在我腦中...但印象最深的還是一種髮型」、「貝克漢頭好一些，寸頭會以為你要去演角頭！不過都是帥的」、「殺氣好重！艋舺阮經天那個角色可能被你拿走」、「那時候的感覺很凶欸！最喜歡現在黑髮親切的乃哥」。可以感受到兩種髮型都獲得不少粉絲的支持，也有網友稱讚牛奶「不管留什麼髮型，都一樣很有個性。」
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