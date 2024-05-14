Uber Eats、foodpanda合併！最大競爭對手是「它」：背靠金主7-11

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《NOWnews》也整理除了Uber Eats、 foodpanda外，還有這些外送平台以及優惠：
🟡PXGo!小時達
全聯福利中心2021年初投入生鮮外送戰場，旗下「PXGo!」 電商平台推出「全聯小時達」外送到府，24小時隨訂隨送，不過是與Uber Eats、foodpanda平台合作，接單的也是兩大平台的外送員，因此Uber Eats、foodpanda合併後，是否會對小時達的優惠、配送費造成影響，也有待進一步觀察。
小時達五月優惠：
◾5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31活動為期8天，早上11點於小時達領取每日限量1,000張優惠券（每會員每日限領取一張），購買每日指定明星熱銷商品，即可現折50元。
◾5/9、5/10限時兩天，領券消費600g香蕉每串最低只要19元；5/16、5/17嚴選國產木瓜600g領券消費只要19元；5/23、5/24產銷履歷金鑽鳳梨約1.2kg折價後最低15元，等於下殺22折。
🟡foodomo
台灣本土外送平台，主要推出服務為美食外送、生鮮外送、外帶自取系列服務，與Uber Eats、 foodpanda兩大外送平台提供的服務最為類似，在2021年6月由統一超商完成收購，百分百持股。
foodomo六月優惠：
◾5月19日前，消費滿 150 元享 2 次 9 折優惠，最高折抵 200 元，輸入優惠碼「momo520」
◾5月31日前，消費滿 520 元享外送免運
◾6月7日前，訂購星巴克 每週三至五焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、那堤享買1送1優惠
◾6月30日前新用戶消費滿 200 元現折 100 元，每人可用 1 次，輸入優惠碼「新手好幸運」
◾6月13日前必勝客 新用戶消費滿 200 元享 5 折優惠，最高折抵 100 元，輸入優惠碼「必勝客來囉」
🟡家速配
家速配是家樂福線上購物所提供的生鮮雜貨外送平台APP，部分門市24小時營業。 近萬件商品快速配送服務，包含生鮮、雜貨、生活日用品、小家電、五金、烘焙、熟食、便當、咖啡蛋糕、衣物等。 無論是煮飯、拜拜、工作、家庭等各種需求。
家速配優惠：
◾5月每週六、日為補貨日，結帳輸入折扣碼「MAYW99」，單筆折扣後滿99元享免運費，每週每人限用2次，折扣碼數量有限兌完為止，不另行通知。
◾5月31日前結帳輸入折扣碼「我愛你免費」，單筆消費折扣滿399元享免運費，每會員帳號限用兩次，折扣碼數量有限用完為止。
◾5月31日前結帳輸入折扣碼「感恩520」，單筆消費折扣滿999元享9折，最高折抵金額150元，每會員帳號限用兩次，折扣碼數量有限用完為止。