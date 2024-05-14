變頻冷氣「剛買就吹不涼」！老闆揭關鍵公式　台電認證：還更耗電

Uber Eats、foodpanda合併！最大競爭對手是「它」：背靠金主7-11

▲Uber Eats 和 foodpanda 傳合併，事實上除了兩大外送平台龍頭外，台灣市占率排第三的為PXGo！（小時達），第四名為「foodomo」。（圖／記者陳明安攝）
▲Uber Eats 和 foodpanda 傳合併，事實上除了兩大外送平台龍頭外，台灣市占率排第三的為PXGo！（小時達），第四名為「foodomo」。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

外送平台Uber Eats 台灣總經理李佳穎今（14）日宣布簽署併購 foodpanda 台灣外送事業的協議，台灣市占率冠亞軍的外送平台傳將合併消息也引發熱議，讓不少民眾擔心壟斷市場，事實上根據資策會產業情報研究所（MIC）外送調查顯示，除了兩大外送平台龍頭外，台灣市占率排第三的為PXGo！（小時達），第四名為「foodomo」，其中foodomo與兩大外送平台服務項目最相似，並且母公司為統一超商集團，實力不容小覷。《NOWnews》整理了台灣各大外送平台，帶你一文看想要外送美食、日用品有哪些選擇。

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根據資策會產業情報研究所（MIC）於今年2月發布「外送大調查」結果顯示，按造2023年民眾選擇最常用的外送平台數據顯示，依序為foodpanda、Uber Eats，第三名、第四名依序為PXGo!小時達、foodomo。整體而言，foodpanda為所有年齡層常用第一名，且18-25歲、36-45歲使用度超過77%；56-65歲族群在Uber Eats常用度為全年齡層最高、36-45歲常用度最低。

《NOWnews》也整理除了Uber Eats、 foodpanda外，還有這些外送平台以及優惠：

🟡PXGo!小時達
全聯福利中心2021年初投入生鮮外送戰場，旗下「PXGo!」 電商平台推出「全聯小時達」外送到府，24小時隨訂隨送，不過是與Uber Eats、foodpanda平台合作，接單的也是兩大平台的外送員，因此Uber Eats、foodpanda合併後，是否會對小時達的優惠、配送費造成影響，也有待進一步觀察。

小時達五月優惠：
◾5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31活動為期8天，早上11點於小時達領取每日限量1,000張優惠券（每會員每日限領取一張），購買每日指定明星熱銷商品，即可現折50元。

◾5/9、5/10限時兩天，領券消費600g香蕉每串最低只要19元；5/16、5/17嚴選國產木瓜600g領券消費只要19元；5/23、5/24產銷履歷金鑽鳳梨約1.2kg折價後最低15元，等於下殺22折。

▲全聯福利中心、全聯門市配圖、超市配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲全聯福利中心2021年初投入生鮮外送戰場，旗下「PXGo!」 電商平台推出「全聯小時達」外送到府。（圖／記者林調遜攝）
🟡foodomo
台灣本土外送平台，主要推出服務為美食外送、生鮮外送、外帶自取系列服務，與Uber Eats、 foodpanda兩大外送平台提供的服務最為類似，在2021年6月由統一超商完成收購，百分百持股。

foodomo六月優惠：
◾5月19日前，消費滿 150 元享 2 次 9 折優惠，最高折抵 200 元，輸入優惠碼「momo520」

◾5月31日前，消費滿 520 元享外送免運

◾6月7日前，訂購星巴克 每週三至五焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、那堤享買1送1優惠

◾6月30日前新用戶消費滿 200 元現折 100 元，每人可用 1 次，輸入優惠碼「新手好幸運」

◾6月13日前必勝客 新用戶消費滿 200 元享 5 折優惠，最高折抵 100 元，輸入優惠碼「必勝客來囉」

▲超商門市配圖、7-11門市、小七門市。（圖／記者林調遜攝）
▲foodomo在2021年6月由統一超商完成收購，並百分百持股。（圖／記者林調遜攝）
🟡家速配
家速配是家樂福線上購物所提供的生鮮雜貨外送平台APP，部分門市24小時營業。 近萬件商品快速配送服務，包含生鮮、雜貨、生活日用品、小家電、五金、烘焙、熟食、便當、咖啡蛋糕、衣物等。 無論是煮飯、拜拜、工作、家庭等各種需求。

家速配優惠：
◾5月每週六、日為補貨日，結帳輸入折扣碼「MAYW99」，單筆折扣後滿99元享免運費，每週每人限用2次，折扣碼數量有限兌完為止，不另行通知。

◾5月31日前結帳輸入折扣碼「我愛你免費」，單筆消費折扣滿399元享免運費，每會員帳號限用兩次，折扣碼數量有限用完為止。

◾5月31日前結帳輸入折扣碼「感恩520」，單筆消費折扣滿999元享9折，最高折抵金額150元，每會員帳號限用兩次，折扣碼數量有限用完為止。

▲家樂福過年隱藏優惠倒數2天，單筆消費滿2000元，整單現金回饋10%。（圖／記者張勵德攝）
▲家速配是家樂福線上購物所提供的生鮮雜貨外送平台APP，部分門市24小時營業。（圖／NOWnews資料照）

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