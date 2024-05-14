男持榔頭殺妻再衝超商打兒！少年全身血喊「救命」 狠父重判24年
彰化縣福興鄉一名62歲余姓男子持榔頭攻擊妻兒，導致45歲妻子頭部受到重創，送醫搶救不治，17歲的兒子血流滿面，倉皇逃往附近超商求救，向店員哭喊「救命」，店員見義勇為，阻擋在父親面前保護少年。彰化地院日前審結，依殺人、成年人故意對少年犯殺人未遂等2罪，判處余男應合併執行24年。全案可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，余姓男子為低收入戶，對於妻子長期寄錢回印尼娘家感到不滿，妻子還向地下錢莊借錢，兩人常因債務問題發生爭執，2023年7月5日傍晚5點38分許，余男趁妻子離開客廳準備晚餐時，持榔頭攻擊妻兒，當場導致妻子頭部受重創昏迷，余男兒子一路衝進住家附近的超商，哭著哀求「救命啊」，跑向櫃檯躲在店員身後尋求保護，余男則手持榔頭衝進超商和店員對峙，所幸該名店員見義勇為，鎮靜要求余男「冷靜一點」，隨後撥通報警。
員警趕抵後將余男逮捕，同時將余妻、余子送醫，不過余妻因傷勢嚴重，仍因顱腦損傷而死亡，余子送醫後，發現頭部前額與雙耳有數十處撕裂傷，右手手掌、手指骨折，案發後余男遭收押，也被依家暴殺人罪嫌起訴。
審理期間余男向法官坦承殺人，彰化地方法院審結，犯殺人罪判處14年、成年人故意對少年犯殺人未遂罪判處11年，共應執行24年。全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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