Uber Eats花9.5億美元買foodpanda！律師曝3大問題：公平會難通過
Uber 今（14）日釋出消息，宣布將以9億5千萬美元現金（約新台幣308億元）併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，此案未來將經公平會審核。對此專業律師、消費者文教基金會副董事長徐則鈺表示，考量到Uber Eats和foodpanda在台灣的市占率，未來對消費者、外送員、商家影響極大，併購案可能難以通過，若通過也可能會「設立多項限制條款」，送案後續值得關注。
記者張志浩／綜合報導
針對Uber Eats和foodpanda併購消息，徐則鈺首先強調，在美食外送這塊，兩家業者在台市占率「沒有90%、也有80％」，合併最大隱憂就是「市場壟斷」，反映到現實層面，對消費者、外送員、商家都有各自的問題會衍生。
⚠️消費者：外送費、餐點金額提高，會員制度福利恐縮水。
⚠️外送員：從業選擇變少，每趟訂單收益可能降低，更可能間接導致外送員人數縮減，助漲外送費金額。
⚠️餐飲商家：利潤分成的談判失去優勢，不接受官方分潤制度，就沒了外送店家資格。
錢櫃、好樂迪曾傳合併，屢被駁回！
徐則鈺表示，企業間的合併雖然是市場機制，但Uber Eats和foodpanda現階段最大的問題是「沒有其他競爭對手」，對公平會、消保會來說，監督也會更加困難；翻開歷史案例，過去知名KTV「錢櫃、好樂迪」也曾傳出合併，但在市場上仍有其它業者的情況下，仍多次被公平會駁回。
徐則鈺認為，以初步釋出的消息來看，Uber Eats和foodpanda的合併案「很難被公平會通過」，若真的通過，可能也會比照「全聯併購大潤發」的案例，設立「商品價格、對顧客優惠」等多項限制，若未履行就依法開罰。