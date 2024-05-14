台中英文老師嗆學生：不讀書以後變低收入戶 教育局回應了
台中市某高中一名英文老師想激勵同學讀書，竟脫口說出「不認真讀書會變成低收入戶」，因為班上就有低收入戶身分學生，此話引起全班反彈。老師驚覺口誤後又說，下課後低收戶同學可來找她，她會單獨道歉，再被學生吐槽。教育局表示，教師激勵學生積極向學，不應採用負面或有貶損意味用詞；學校已對該師進行告誡，該師也對此事感到懊悔。
記者顏幸如／台中報導
近來網路瘋傳一段影片，大甲區某高中英文老師，上課時突然講「不認真讀書會變成低收入戶」，引起學生反彈，表示班上就有低收入戶，老師驚覺口誤，趕快補說「就是希望你們好好讀書」，並表示不知道班上有低收入戶身分的學生，卻越描越黑，同學紛紛喊「明明就有」「就是有，不然我們幹嘛講？」老師為安撫學生，又表示「我只接受跟一個人道歉，下課後來找我」，學生們情緒更激亢，接口說「一個人？然後那個人要是低收入戶！」
教育局表示，教師應本著教育專業輔導學生，激勵學生積極向學，不應採用負面或有貶損意味用詞。關於該校英語教師上課言語不當一事，校方反映該名教師為鼓勵學生用了不恰當言語，已進行告誡，該師對此事也感到懊悔。
據了解，該名英文老師事後坦承錯誤、也向「具有低收入戶身分」的學生道歉，她表示只是希望激勵學生好好讀書，但「跟新世代學生可能有代溝」。校方後續會在相關會議繼續加強宣導教師對學生正向輔導與管教之作爲，營造和諧優質的學習環境。
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