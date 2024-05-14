台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！粉絲探究背後原因令人感動

爭議升溫！NCC提名罵聲連連　大數據分析：恐成賴政府絆腳石

▲大數據顯示，連親綠媒體都對NCC頗有微詞。（圖／資料照片）
▲大數據顯示，連親綠媒體都對NCC頗有微詞。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

NCC7名現任委員裡，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、王維菁和林麗雲等4人將於7月31日任期屆滿，依規定，行政院需在4月底前提交4名新任委員名單，送交立院通過。外界原本推測翁柏宗將續任並扶正為主委。然而在4月下旬，有媒體踢爆，新任主委早已內定，是台經院第四所所長劉柏立，幾天後又傳出「媒體大亨」介入人事案，導致劉柏立中箭落馬，行政院最後趕在4月30日壓線送出提名名單，主委人選仍是翁柏宗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《台灣議題研究中心》透過《QuickseeK快析輿情資料庫》，分析2020年以來NCC的網路聲量趨勢圖，可發現藍營確實對NCC的不滿其來有自。自2020年11月NCC決議不通過《中天新聞台》換照，導致中天被迫關台，在野黨痛批NCC箝制新聞自由，輿論炸鍋，NCC聲量一舉衝上4年間最高點，單月聲量將近14萬則。

隨後2022年8月、9月，先有NCC研擬推動《數位中介法》立法，外界憂箝制網路輿論自由，隨後又有《鏡電視》申請執照案傳出疑洩漏考題等，NCC單月聲量再衝破10萬則。

2023年5月，台北高等行政法院判決撤銷NCC對《中天新聞台》不予換照的處分，這讓中天的支持者士氣大振，NCC聲量衝高到6萬多則，但緊接著6月NCC通過《鏡電視》上架有線電視，輿論再度沸騰。

以上種種爭議，包括這次NCC委員提名爭議的的3萬多則聲量，NCC在過去4年來接連發生諸多爭議事件，可以想見在野黨對其不滿持續累積，砲轟NCC其實是「髒兮兮」。

該份數據資料顯示，4月底至今的NCC新任委員提名爭議，網路負聲量1.3萬則，正聲量僅3千多則，好感度是相當低的0.23。國民黨立委洪孟楷也質疑，此次NCC提名引爆的爭議，包括有媒體大亨介入的影子，主委人選突然變成翁柏宗，執政黨都未對外清楚說明，其他被提名委員過去也都有對媒體的偏頗、言論偏頗等，不符合專業任命。

民眾黨立委林國成更直言自己接到關說電話，有人帶話告訴他，若能讓翁柏宗當上NCC主委，翁就會把鏡電視調閱小組所有要的資料通通交出。

由於NCC業務涉及監理廣電媒體內容，是否微妙影響了各家媒體對人事案的報導？透過大數據分析觀察各家媒體報導量，可發現從4月底至今，《聯合報》、《中國時報》有關NCC的相關新聞最多；而被認為政治立場親綠的《三立》、《民視》、《自由時報》其實也有30則左右，報導量屬於中段班，並不算特別少。甚至關於敏感的「媒體大亨」介入傳聞，「三民自」在報導上也沒有刻意迴避，甚至以翁柏宗「尷尬閃離」記者會直接入標，顯見NCC人事案一波三折，連親綠媒體可能都頗有微詞。

該份數據顯示，從《中天新聞台》關台開始，NCC的爭議形象已深植人心，且親綠媒體也加以關注，頗有擴散出藍營同溫層的味道。新的NCC提名人選能否透過溝通說明，爭取到立委支持，攸關未來NCC能否撕下負面標籤、重新打造獨立機關專業形象，否則若由現任委員延任，NCC恐將成在野黨政治提款機，拖累新上任的賴政府。

「這東西」救不了徐巧芯！律師：洩密罪卻證明確、別拿它當遮羞布

這位「英系大老」70歲壽宴席開80桌　蔡英文、陳水扁親自到場祝賀

桃園1個月停電超過30次！前核四廠長曝真相：「這方面」太不足

「這政黨」高呼「政黨利益應大於國家」？網友酸爆：不演了！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞