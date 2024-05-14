爭議升溫！NCC提名罵聲連連　大數據分析：恐成賴政府絆腳石

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隨後2022年8月、9月，先有NCC研擬推動《數位中介法》立法，外界憂箝制網路輿論自由，隨後又有《鏡電視》申請執照案傳出疑洩漏考題等，NCC單月聲量再衝破10萬則。
2023年5月，台北高等行政法院判決撤銷NCC對《中天新聞台》不予換照的處分，這讓中天的支持者士氣大振，NCC聲量衝高到6萬多則，但緊接著6月NCC通過《鏡電視》上架有線電視，輿論再度沸騰。
以上種種爭議，包括這次NCC委員提名爭議的的3萬多則聲量，NCC在過去4年來接連發生諸多爭議事件，可以想見在野黨對其不滿持續累積，砲轟NCC其實是「髒兮兮」。
該份數據資料顯示，4月底至今的NCC新任委員提名爭議，網路負聲量1.3萬則，正聲量僅3千多則，好感度是相當低的0.23。國民黨立委洪孟楷也質疑，此次NCC提名引爆的爭議，包括有媒體大亨介入的影子，主委人選突然變成翁柏宗，執政黨都未對外清楚說明，其他被提名委員過去也都有對媒體的偏頗、言論偏頗等，不符合專業任命。
民眾黨立委林國成更直言自己接到關說電話，有人帶話告訴他，若能讓翁柏宗當上NCC主委，翁就會把鏡電視調閱小組所有要的資料通通交出。
由於NCC業務涉及監理廣電媒體內容，是否微妙影響了各家媒體對人事案的報導？透過大數據分析觀察各家媒體報導量，可發現從4月底至今，《聯合報》、《中國時報》有關NCC的相關新聞最多；而被認為政治立場親綠的《三立》、《民視》、《自由時報》其實也有30則左右，報導量屬於中段班，並不算特別少。甚至關於敏感的「媒體大亨」介入傳聞，「三民自」在報導上也沒有刻意迴避，甚至以翁柏宗「尷尬閃離」記者會直接入標，顯見NCC人事案一波三折，連親綠媒體可能都頗有微詞。
該份數據顯示，從《中天新聞台》關台開始，NCC的爭議形象已深植人心，且親綠媒體也加以關注，頗有擴散出藍營同溫層的味道。新的NCC提名人選能否透過溝通說明，爭取到立委支持，攸關未來NCC能否撕下負面標籤、重新打造獨立機關專業形象，否則若由現任委員延任，NCC恐將成在野黨政治提款機，拖累新上任的賴政府。