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大谷翔平回歸敲雙安！山本由伸5.2局失4分逃敗　道奇6：4勝巨人

▲洛杉磯道奇大谷翔平回歸敲雙安！山本由伸5.2局失4分逃敗投，道奇6：4勝巨人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平回歸敲雙安！山本由伸5.2局失4分逃敗投，道奇6：4勝巨人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前因背部不適，缺席昨（13）日比賽，今（14）日回歸打線就繳出雙安表現，貢獻1分打點，幫助道奇以6：4逆轉擊敗舊金山巨人。日籍投手山本由伸主投5.2局就失4分，但最終靠著重砲捕手Will Smith在延長賽敲出的致勝長打，幫助球隊逆轉勝。而山本由伸也逃過敗投。

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Betts開轟寫紀錄　道奇打線一路苦追最終逆轉

本場道奇開路先鋒Mookie Betts在首打席就開轟，是他生涯第50支首局首打席全壘打，成為大聯盟史上第5人，幫助道奇1：0領先。但2局下Luis Matos從山本由伸手中轟出3分全壘打，巨人反倒以3：1道奇。

▲道奇開路先鋒Mookie Betts在首打席就開轟，是他生涯第50支首局首打席全壘打，成為大聯盟史上第5人。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇開路先鋒Mookie Betts在首打席就開轟，是他生涯第50支首局首打席全壘打，成為大聯盟史上第5人。（圖／美聯社／達志影像）
道奇打線在5局上再發動攻勢，靠著Andy Pages、大谷翔平還有Gavin Lux接連敲安，將比數追平為3：3。山本由伸雖然在挨轟後連續解決12名打者，但6局下再遭遇控球亂流，巨人再添1分，隨後山本由伸便退場休息，成為敗投候選人。

好在道奇巨砲Enrique Hernandez代打開轟，一棒再度將比分追平為4：4，比賽也因而進入延長賽。最終，道奇打線再度突圍，Will Smith敲出帶有2分打點的長打，道奇以6：4逆轉奪勝，山本由身也幸運躲過敗投。

大谷回歸首戰敲雙安　山本頻遇亂流

大谷翔平重回先發打線，分別在第一打席和第三打席敲出安打，並靠著內野安打進帳1分打點，本場總共4打數2安打，但吞下2次三振，打擊率3成54依然獨走全聯盟。值得一提的是，大谷翔平在3局上跑出了本季的第10次盜壘，目前盜壘成功率為100％。

另一方面，山本由伸主投5.2局，被敲5安打，其中包含2局下的3分全壘打，吞下4分自責失分，投出6次三振和2次保送，防禦率上升至2.21，最終無關勝敗，目前仍保持4連勝的紀錄。

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