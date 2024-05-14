台積電點火收825元、寫收盤新天價！台股收20985點、同創收盤新高

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權值股權數走高，權王台積電開低走高，午盤12點過後明顯買盤挹注，股價點火翻紅，終場收在今日最高點825元、上漲6元，並且創下收盤歷史新高；今日要召開法說會的鴻海，則是上下沖洗7元，最高一度來到175元，可惜隨後漲點收斂，終場上漲2.5元或1.47%，來到172元，續創16年來歷史新高；聯發科同樣開平走高，終場上漲40元或3.59%，來到1155元。
今日電子資金成交比重依然在5成多，而航運族群還是維持在23.5%。首先電子股由AI概念股領軍，主要是2024年COMPUTEX將在6月5日舉行COMPUTEX Forum，以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸，AI PC話題再起！再加上PC大廠華碩昨日舉辦法說會，執行長看好下半年營收將會由AI PC帶動，激勵今日華碩股價直接跳漲44元、以510元開出，尾盤漲停鎖死，收在512元，寫下歷史新高價。也激勵AI概念股集體走高，推動電腦週邊類股指數大漲逾3%，位居成交排行榜冠軍。其他個股也同樣走高，所羅門亮燈漲停、收在114.5元，世芯-KY、凌華、神達上漲逾7%，M31、廣達也上漲逾半根停板。
非電族群則是由航運股領軍，類股指數上漲逾2%，位居排行榜亞軍。主要受惠於市場看好運價後市將持續上漲，再加上貨櫃三雄第一季財報表現優異，吸引資金持續流入，今日由貨櫃三雄領軍，雖然盤中數度遭遇亂流，拖累陽明、萬海漲停打開，不過還是抵擋不了上漲態勢，中櫃、亞航亮燈漲停，陽明上漲逾7%，漢翔上漲逾半根停板。
不過幾家歡樂幾家愁，前陣子表現亮眼的營建股今日持續走弱，類股指數下跌逾2.6%。個股方面，永信建下跌逾8%，達麗下跌逾7%，欣巴巴、順天、宏盛下跌逾半根停板。