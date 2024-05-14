Uber Eats買台灣foodpanda！「1族群」憂淪苦主崩潰：上個月剛訂
台灣foodpanda母公司Delivery Hero今（14）日發布聲明，指出台灣外送事業將以9.5億美元（約新台幣308億）出售給Uber Technologies，Uber Eats與foodpanda兩大外送平台的併購案曝光後，隨即引起台灣網友熱烈討論。對此，目前浮出水面的最大苦主，除了旗下外送員，就是購買熊貓會員「panda pro」的用戶，不少人傻眼直呼「我先去按取消自動續訂好了！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Threads上分享消息，Uber Eats將以9億5千萬美元收購foodpanda台灣外送事業，他表示對於熱愛使用外送服務的台灣而言，兩家最大的外送平台合併等於投下一顆震撼彈，同時他也好奇問：「這種獨大壟斷的收購，公平會能通過嗎？」
對此，台灣網友們給予兩面不同評價，有人不樂見直呼：「但熊貓給的優惠比較多餒」、「這樣以後都沒有送上樓嗎」、「UberEats連foodpand都點得到」。但也有人抱持觀望態度「是震撼收購金額嗎？這件事好像傳很久了，去年母公司好像就一直虧損，早就想賣掉了。」
不過，許多已經在熊貓外送平台上購買會員「panda pro」的人急喊，「這樣還要續panda pro嗎…我先去按取消自動續訂好了」、「我上個月中才剛退掉Uber One，要買panda pro的欸欸欸」，對於未來兩個平台的合併是否會影響會員權益相當擔心，原PO則安慰「2025年（合併）啦！還能用好一陣子。」