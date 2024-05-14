潤泰新第1季稅後純益達67億元、年增21.85倍 EPS達4.28元創新高
潤泰新董事會公布第1季財報，受惠房地產本業新案持續完工交屋，再加上南山人壽獲利效益，帶動單季稅後純益達到67.29億元，年增高達21.85倍，創下12季以來最高紀錄。EPS達到2.46元，則是創下近7季以來新高。
記者魏妤庭／台北報導
潤泰新第1季營收70億元、年增11%，稅後純益達到67.29億元，年增21.85倍，EPS為2.46元，分別創下12季、7季以來新高紀錄。進一步分析獲利來源，主要來自4大轉投資公司。其中，持股25%的潤成控股，第1季貢獻潤泰新獲利達到30.15億元，而直接控股0.23%的南山人壽，貢獻達到0.31億元，合計達到30.46億元，
此外，潤泰新持股7成的潤泰新開發，其建設的南港玉成段辦公大樓出售已經達到6成，認列投資性不動產公允價值評價大約40多億元，因此潤泰新依照持股比例，認列了31.2億元。另潤泰新持股14.28%的潤泰全，則是貢獻4.06億元的獲利。
潤泰新表示，房地產本業有多項建案完工，包含新北市新店的潤泰央北去年底完工，預計今年第1季陸續入帳。潤泰青田618已經取得使照，今年交屋挹注。潤泰左岸生活已經銷售8成，預計年中取得使照並交屋。潤泰信義年中取得使照後交屋，已經售出近8成。潤泰大安富陽第4季取得使照後交屋入帳。潤泰峰左岸年底有望取得使照，預計明年完工交屋，目前已經接近全數完售。潤泰敦峰近乎完售。