Uber Eats買台灣foodpanda 熊貓外送員歡呼：以後少了「這規定」
台灣外送圈震撼彈！Uber Eats以9.5億美元（約新台幣308億元）現金，併購台灣foodpanda，合併案引發外送員討論，有熊貓外送員歡呼表示，以後少了「送上樓」規定，實在太好了。
記者徐銘穗/綜合報導
Uber Eats今（14）拋出震撼彈，宣布併購台灣foodpanda，傳聞已久的外送平台併購案底定！合併案是否會衝擊foodpanda外送員權益引發討論，一名熊貓外送員在臉書「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」公開社團歡呼說：「兩間合併之後就沒有要送上樓規定了！」不少人都附和說「太好了」、「以後5樓仔沒東西吃了」。
不少人訂外送，都希望能送上樓，直達家門口，但若是客戶住在沒有電梯的公寓，甚至是4~5樓層，對外送員體力都是一大負擔。事實上，Uber Eats去年9月宣布，不再提供送上樓服務。
而foodpanda的承攬服務條款，條文中明確寫上外送員應該送至客戶指定地點，「含抵達樓層」。但foodpanda也提到，這項規定也有例外，若指定地點位於「6樓以上且無電梯」，外送員即可不送上樓的情況。