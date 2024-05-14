湖人主帥人選有黑馬！灰狼助教有機會　美媒稱讚：閱讀比賽能力佳

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根據湖人隨隊記者Jovan Buha的消息透露，湖人近期將會面試灰狼隊的助理教練Micah Nori，他也有機會成為黑馬，並擔任下一任湖人主帥。Micah Nori現年50歲，目前在NBA已經有著15年的助教經驗，在2015-18年期間，他擔任金塊隊的助教，之後則在2021年加入到灰狼隊的教練團。而美媒《ESPN》對Nori的評價也相當不錯，認為他能夠制定出優異的防守陣容，同時有著專注且清晰的教練頭腦，對比賽的閱讀能力也相當出色。
前湖人主帥給球團意見 LeBron可球員兼教練
而前湖人總教練Byron Scott，則是拋出一個相當具有創意的說法，他在電視節目《Undisputed》上建議湖人球團，讓「詹皇」LeBron James在自己最後2年的球員生涯，能夠身兼2職，讓他球員兼教練執教，順帶解鎖這樣難得的個人成就。
Byron Scott表示：「下一任湖人總教練是誰，在我聽到的許多名字都不對，球團應該讓LeBron成為總教練。聽著，我對他沒有任何不敬，他是有史以來最偉大的球員之一，但對我來說，可以發現LeBron經常從教練的角度，幫助球隊做出一些判斷和決定，這是顯而易見的。」
至於若湖人若最終選擇JJ Redick成為總教練，Scott則是笑說：「我笑了，只因為他們2人一起主持節目，所以你們都感到舒服和自在，認為都是好朋友就可以在一起打球嗎？就我而言，LeBron唯一信任的人是他自己，既然過去都已經在場上做出很多決定了，為什麼不直接擔任湖人的總教練呢？」
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