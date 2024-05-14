獨家／小煜親吐棒棒堂合體進度！被要求Energy「16蹲」下秒反應曝
小煜、大飛近來參與節目錄製，其中小煜身為夯團棒棒堂成員，不免俗被問到，近來Energy都復出了，他們是否也有打算合體？對此，小煜透露主要還是要每個團員的時間配合，雖然計畫有在進行中，但進度條非常緩慢，被要求現場做「E16蹲」更面有難色。
記者吳昕蓓／台北報導
被問到棒棒堂是否復出，小煜被cue到「E16蹲」時，他面有難色、苦笑說自己已經蹲不了了，他直言要湊到6位團員「有點障礙」，因為每個人的時間都不一樣，想做的事情也不一樣，「可能要等到50歲、60歲的時候，大家突然私事也沒那麼多了」，坦言合體的進度非常緩慢。小煜透露，小時候很喜歡Energy，大飛也補充，在當時的年代，Energy和5566是最紅的兩個團體，現在看到Energy那麼成功很為他們開心。
另一方面，大飛被小煜犀利逼問，「有交女朋友嗎」、「有結婚的打算嗎」、「有生小孩的打算嗎」，大飛一律回答：「快了、快了！」大飛坦言身邊都一直有對象，「單身有什麼好沒有對象的？但遇到什麼樣好的對象就看造化」，他也承認目前已經有在觀察的對象，有好消息會再和大家說，小煜更開玩笑當場幫大飛徵婚，讓全場笑翻。
已經是二寶爸的小煜鬆口，和老婆都很喜歡小孩，有想繼續生的打算，但無奈荷包不夠深，也得尊重老婆的意願，「兩個（孩子）錢真的花得很快」，光是正常的日常生活開銷就已經夠剛好，因此也呼籲政府增加補助，讓民眾生小孩能夠比較無壓力。
小煜也透露，有帶媽媽、岳母、老婆和孩子們去吃大餐，希望讓孩子知道媽媽是很辛苦的，「但他們現在這個年紀還不知道，所以讓我們更辛苦，還需要照顧兩個失控的孩子」，而老婆的禮物也沒落下，在母親節前一天，老婆就自己買了破萬的保養品，跟小煜說：「這是你送我的禮物喔」，他也立刻霸氣掏錢寵老婆，直言只要老婆開口許願，他都會二話不說答應，閃瞎眾人。
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