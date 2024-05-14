腸病毒疫情再升溫！上週近1.8萬人就診 漂白水消毒配方曝
疾病管制署今（14）日表示，國內腸病毒仍處流行期，疫情持續上升，較前周升溫8%，上週將近1.8萬人次就診。腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，在發病後一週內傳染力最強，預防感染最有效的方法為做好手部衛生與咳嗽禮節，流行期間減少出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息等措施，以降低傳播風險。
記者許若茵／台北報導
依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上週門急診就診計17895人次，較前一週16564人次上升8.0%；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今(2024)年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
疾管署說明，近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。
疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。