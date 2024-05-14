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蘇有朋隔22年合體「倚天4美」！賈靜雯缺席卻曬合照：與你們同在

▲蘇有朋相隔22年終於跟「倚天4美」世紀合體，賈靜雯缺席曬同框照：「與你們同在。」（圖／賈靜雯微博）
▲蘇有朋相隔22年終於跟「倚天4美」世紀合體，賈靜雯缺席曬同框照：「與你們同在。」（圖／賈靜雯微博）

記者洪生儒／綜合報導

藝人蘇有朋近日在中國北京展開巡迴演唱會，曾一起出演《倚天屠龍記》的女星高圓圓（飾演 周芷若）、陳紫函（飾演 殷離）、陳秀麗（飾演 小昭）等人也都紛紛到場支持，眾星的合照也勾起了劇迷們的回憶。雖然這一次的合體缺少了賈靜雯（飾演 趙敏），但本尊也在昨（13）日發文回應：「真的好遺憾沒有辦法現場支持」，不過後續她也在IG限動曬出P圖，引發話題。

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▲藝人蘇有朋近日在中國北京展開巡迴演唱會，曾一起出演《倚天屠龍記》的女星高圓圓、陳紫函、陳秀麗等人也都紛紛到場支持，唯獨缺少賈靜雯一人。（圖／賈靜雯微博）
▲蘇有朋近日在北京展開巡演，曾一起出演《倚天屠龍記》的女星高圓圓、陳紫函、陳秀麗等人也都紛紛到場支持，唯獨缺少賈靜雯一人。（圖／賈靜雯微博）
蘇有朋出演的《倚天屠龍記》一直以來都是觀眾們心目中的經典之作，這一次他的巡迴演唱會意外促成劇中的演員們合體，唯獨缺少了女主賈靜雯。而賈靜雯事後也透過微博發文表示：「我的無忌，為了這次演唱會精心策劃了很久，我喜愛趙敏及無忌之間的愛恨情仇，趙敏就是敢愛敢恨，堅定果敢。這次真的好遺憾沒有辦法現場支持，還好有倚天的伙伴們增添光采，享受有朋超棒的演唱，時光不老，我們不散！倚天的戰友們，有緣相見，恭喜無忌！賀喜有朋！」

▲陳紫函特地將賈靜雯P進合照裡，「讓我用神力將賈靜雯帶到現場，倚天四美就是要整整齊齊的。」（圖／賈靜雯微博）
▲陳紫函（右2）特地將賈靜雯（左1）P進合照裡，「讓我用神力將賈靜雯帶到現場，倚天四美就是要整整齊齊的。」（圖／賈靜雯微博）
此外，陳紫函在發文時也特地將賈靜雯P進合照裡，「讓我用神力將賈靜雯帶到現場，倚天四美就是要整整齊齊的。」賈靜雯也透過限時動態轉發合照，並開心寫下：「2003的倚天屠龍記創造了我們，恭喜無忌賀喜有朋！演唱會大成功！雖然我無法到北京，謝謝把我P上讓我與你們同在，我們是經典的組合！」

▲賈靜雯對於無法出席演唱會感到充滿遺憾，「這次真的好遺憾沒有辦法現場支持，還好有倚天的伙伴們增添光采，享受有朋超棒的演唱，時光不老，我們不散！」（圖／賈靜雯微博）
▲賈靜雯對於無法出席演唱會感到充滿遺憾，「這次真的好遺憾沒有辦法現場支持，還好有倚天的伙伴們增添光采，享受有朋超棒的演唱，時光不老，我們不散！」（圖／賈靜雯微博）
不少中國網友看到《倚天屠龍記》演員們合體同框的照片，也挖出多年前五人拍戲時的合照，紛紛敲碗倚天四美合體，「思緒回到兒時…非常掛念！盼一切都好～靜雯望有機會重聚」、「20多年啦！希望可以再聚齊」、「這些人身上真的是看不出歲月留下的痕跡」、「以前看這部戲才上小學呢！滿滿的回憶」、「永遠是最美趙敏。」

▲ 中國網友看到《倚天屠龍記》演員們合體同框的照片，也挖出演員們以前的合照來跟2024年的合照組合在一起。（圖／賈靜雯微博）
▲ 中國網友看到《倚天屠龍記》演員們合體同框的照片，也挖出演員們以前的合照來跟2024年的合照組合在一起。（圖／賈靜雯微博）
▲不少網友看到《倚天屠龍記》演員們合體同框的照片，也挖出2002年的合照來跟2024年的合照組合在一起，紛紛敲碗倚天四美合體。（圖／賈靜雯IG）
▲不少網友看到《倚天屠龍記》演員們合體同框的照片，也挖出2002年的合照來跟2024年的合照組合在一起，紛紛敲碗倚天四美合體。（圖／賈靜雯IG）
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