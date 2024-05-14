Uber Eats併購foodpanda！理財專家揭「暗黑內幕」：要坐地起漲了
外送平台Uber Eats今（14）日宣布將以9.5億美元現金（約新台幣308億），併購foodpanda台灣外送事業，並預計於2025上半年完成交易，但仍須由主管機關審核。對此，兩個外送平台的用戶都十分震驚，不少人擔心外送市場恐怕被壟斷，理財專家寶可孟則直呼：「哇，要坐地起漲了！」
記者賴禹妡／綜合報導
理財粉專「寶可孟的理財記事本」今日在臉書貼出Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業的消息，並驚呼「哇，要坐地起漲了！」他表示內心真正擔心的是外送業變成「一黨獨大」，失去對手制衡後，就是隨Uber Eats任意喊價，「對消費者的權益來說，不見得是好事啊！」就連外送員權益都可能面臨縮水。
寶可孟指出，另一個受影響的就是去年底剛發放的「中信foodpanda聯名卡」，由於foodpanda可能即將被收購，讓該張聯名卡直接辦成「一年卡」，讓他忍不住直言：「明年換LOGO，這張卡直接走入歷史。想要收藏的，記得趁現在趕快入手一張，明年就直接變『中信Uber Eats聯名卡』。」
貼文曝光後，引來許多也辦了foodpanda聯名卡的網友感嘆，「年初才剛辦聯名卡」、「當初辦了中信foodpanda卡，還真是為了剛發卡滿額禮送的foodpanda娃娃！沒想到那麼快就可以當成紀念卡了」、「熊貓聯名卡優惠越來越少，標準的半年卡，合併明年生效，真的是有收藏的價值喔」。