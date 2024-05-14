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Uber股價1年漲78%！9.5億美元併購foodpanda台灣　今晚開盤受矚目

▲Uber以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，預計2025年上半年度完成交易，尚須經台灣公平交易委員會核准。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Uber以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，預計2025年上半年度完成交易，尚須經台灣公平交易委員會核准。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張勵德／綜合報導

套一句Uber Eats廣告台詞，過陣子真的「熊貓點得到」了！Uber今（14）日宣佈與foodpanda母公司Delivery Hero SE已簽署協議，將以9.5億美元（約合293.4億新台幣）現金併購foodpanda台灣外送事業，雖然這項交易案還需要台灣官方公平交易委員會核准，但雙方預計在2025年上半年度完成交易，消息一出立即引發台灣餐飲業轟動。根據最新美股收盤行情，Uber Eats母公司Uber（紐約證券交易所代號UBER）昨收盤價66.02美元，較前一天下跌0.97美元，跌幅1.45%，今晚開盤行情勢必受到台美股民關注。

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▲根據美股最新收盤行情，Uber昨收盤價66.02美元，較前一個交易日下跌0.97美元，跌幅1.45%。（圖／翻攝google）
▲根據美股最新收盤行情，Uber昨收盤價66.02美元，較前一個交易日下跌0.97美元，跌幅1.45%。（圖／翻攝google）
Uber創立於2009年　市值高達1374.24億美元

根據維基百科介紹，Uber（中文名稱「優步」）是一間交通網路公司，總部位於美國加州舊金山，以開發行動應用程式以連接乘客和司機，提供載客車輛租賃及媒合共乘的分享型經濟服務。Uber的名稱大多認為是源自於德文über，和over是同源，意思是「在…上面」。

2009年Uber開始在市場出現，最早由特拉維斯·卡蘭尼克（Travis Cordell Kalanick）和格瑞特·坎普（Garrett Camp）成立，當時名為「UberCab」。Uber在2010年6月正式於舊金山推出服務。2019年5月10日透過公開發行股票成為上市公司。目前Uber市值高達1,374.24億美元（約合4.2兆新台幣）。

▲Uber則針對乘車服務推出優惠，祭出「新年新習慣，不攔...龍來刮刮看！」，有機會刮中千元Uber Taxi 優步小黃乘車優惠。（圖／官方提供）
▲Uber創立於2009年，目前市值高達1374.24億美元。（圖／業者提供）
過去一年股價大幅攀升　最高漲幅121.5%

根據最新成交行情，Uber過去一年股價，最低點股價僅37.07美元，不過從去年10月底之後股價持續攀升，最高曾達到82.14美元，漲幅高達121.5%；若以最近一日收盤價計算，從最低點迄今漲幅也有78%，股票平均交量約2149萬美元。至於用高價收購台灣foodpanda業務對於股價的表現，今晚相當值得注意。

資策會產業情報研究所（MIC）今年2月曾發布「外送大調查」結果顯示，去（2023）年民眾選擇最常用的外送平台數據，foodpanda位居第一，Uber Eats居次，第三名、第四名依序為PXGo!小時達、foodomo。由於foodpanda與Uber Eats位居外送市場龍頭地位，未來要合併，為避免壟斷市場，恐怕得面臨公平會嚴格審查。

▲外送、熊貓、Uber Eats、foodpanda。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Uber併購foodpanda台灣外送事業的消息，在市場投下一顆震撼彈。（圖／NOWnews攝影中心）

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