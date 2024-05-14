蔡總統頒授一等卿雲勳章　陳建仁「這6字」形容執政團隊

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蔡英文頒授副總統賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。
蔡總統授勳後致詞表示，授勳典禮是要感謝各位以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為我們的下一代，打造一個更好的國家。
蔡英文指出，像是「現在不做，馬上就會後悔」的年金改革，在她2016年上任後的一個月，就召開委員會會議。歷經無數次的討論後，我們完成改革，確保未來世代的福祉。
蔡總統強調，政府也推動前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定國家發展基業，這個基礎同時也提升台灣產業競爭力，讓台灣經濟脫胎換骨。
蔡英文直言，能源轉型也不再只是政策白皮書上的文字。現在，台灣已經有亞洲最大的風場，我們仍然持續地在積極發展綠能，為下一代創造永續的未來。
蔡總統吹後，為了追求社會真正的和解，我們在促轉會和原轉會的努力下，進行更全面的轉型正義工作。因為我們都希望，過去的歷史不要再成為台灣分裂的原因，而是讓我們匯聚在同一條道路上的契機。就像是婚姻平權，在走過風雨之後，我們都看到，不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。
蔡英文指出，這些改革都是台灣民主的進程。在這個過程中，我們也推動國防改革，像是在天上飛的勇鷹號，以及未來要潛在海裡的海鯤號，都展現台灣自我防衛以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定台灣，也持續深化與台灣的合作。
總統認為，台灣邁向公平正義、走向世界的這條路，也因為各位在自己崗位上，展現專業及責任感，努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓臺灣民主更加深化，也讓社會上不同價值觀的人可以平等對話。