洪一中總教練千勝語錄大集合！「當總教練不辛苦、是很痛苦」

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洪總生涯超過徐生明的716勝後，他就成為中職最難打破勝場紀錄的總教練，現役教練葉君璋累積392勝，還是沒有辦法一下子達到洪總的境界。
不過洪總也很尊敬徐生明總教練，他在高屏雷公時，也跟徐總一起共事過，學習他的態度與說話方式，洪總慢慢讓人看到他對棒球的態度，跟其他教練不一樣。
當總教練不辛苦 是很痛苦
中職總教練每天需要考慮的是9局，每局起碼3人的決定，要不要換投手，要不要換打者，要不要換跑者，還是要不要換捕手，都是困難的決定。
洪總曾說：「你換不換都很困難，因為你要去承擔決定的責任。」他舉例：「如果你滿壘換了投手，結果他被打爆，球迷說你「亂調度」，如果你換了投手解結危機，就是「神調度」。所以這是最困難的地方。」
能當選手就不要當教練 能當教練就不要當總教練
洪總直到打完釜山亞運，他都覺得自己可能還可以當選手，他說，「只要我可以打，我就會繼續打。」而他也維持選手時期的長跑習慣，一直到他近幾年有因為開刀的關係，所以改為快走。
洪總說：「能當選手就不要當教練 能當教練就不要當總教練」，這句話不是假的，主要是他認為總教練要背負太多責任，好的壞的壓力都要扛，所以沒有外表那樣光鮮亮麗。
被指控亂操投手 洪總：是他自己要投的
Lamigo時期，有很多投手剛進職棒就被洪總「開箱」，如：「鄉長」陳禹勳、林柏佑、陳子生（陳政達）等都是洪總過去常使用的投手之一，不過也有很多投手被球迷認為是「偷局數」，也是指出過度使用，但洪總常會說：「是他自己想投。」
其實這句話不會有問題，因為投手的確會想繼續投下去，若是投手不願意，也會跟教練說，因此也沒有聽到這些投手反應「不想投」。但因為洪總的個性很想贏球，他一定會考慮用最適合的方式贏下每場球，所以，在他的調度下，投手也要有心理準備。
洪總口頭禪 贏球治百病
洪總最常說「棒球是最困難的運動」，主要洪總強調，球場上每個人都想要有表現，緊要關頭時可能害怕大於想要打建功的心，這樣反而綁手綁腳，出棒就會不自然，重點是落後時不要放棄，所以棒球很困難，不是你想控制就可以達成。
此外，他也曾提出，棒球在最後27人次出局前，永遠會有機會，希望球員不要放棄，他也不會放棄任何機會贏球。因為只要贏球，就治百病，球員加薪，教練放心，球迷、球團也會很開心。
總結：
洪總其實是很喜歡贏球的總教練，他曾說：「若有贏球機會，我一定要贏」，所以代打、代守都會遇到，他希望球員都要隨時準備好，不要自己隨便放棄。
球評潘忠韋提到，以前他常會拿著棒子在洪總前面晃，「我要讓他知道，我準備好了」，他也感謝洪總多次讓他代打建功，也很信任他。
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