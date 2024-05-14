蘋果iOS 17.5釋出！「跨平台追蹤偵測警報」超實用 新桌面美翻了
蘋果今（14）日正式釋出iOS 17.5 正式版，帶來兩項重大更新，支援「跨平台追蹤偵測」，意味如果你身上有AirTag 或通過 Find My 認證產品都會向用戶發送提醒通知，避免被惡意追蹤；另外，為了迎接6月同志驕傲月，提供全新「驕傲光輝」背景圖片，藉此向 LGBTQ+ 社群和文化致敬。
記者周淑萍/綜合報導
這次iOS 17.5對於用戶重大的變革會是開放「跨平台追蹤偵測」功能，Apple 和 Google 合作針對藍牙追蹤裝置建立 Detecting Unwanted Location Trackers 產業規範，如果藍牙追蹤裝置在使用者不知情的狀況下被用來追蹤， iOS 和 Android 的使用者都可以收到警報提示，將有助於減少濫用本意為協助追蹤個人物品的裝置，成為惡意追蹤的物品。
有了該項新功能之後，之後用戶身上如果有莫名的藍牙追蹤裝置跟著移動，不管裝置是配對iOS 或是Android平台，使用者現都可以在手機上接收到「偵測到有『物品』正跟著您移動」的警報提示，但如果不是自己的裝置，iPhone 可以查看追蹤器的識別碼，讓追蹤器播放有助於定位找到它的聲音，並取得停用追蹤器的說明，蘋果也提到，Chipolo、eufy、Jio、Motorola 和 Pebblebee 等藍牙追蹤器製造商已承諾未來生產的追蹤器將會相容於此功能。
另外，為了迎接6月全球「同志驕傲月」，蘋果向來力挺LGBTQ+ 族群，日前推出以「彩虹」為主軸的新款錶帶，全新「驕傲光輝」背景圖片跟著iOS 17.5上線，向 LGBTQ+傳遞希望、力量和友誼的光束在黑暗的背景下發出光芒，相互交疊，代表著 LGBTQ+ 運動的長久影響力。實際放在桌面上，相當耀眼奪目。