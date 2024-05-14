2026台中市長熱門人選因「這事」齊聚一堂　4人反應曝光引關注

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台中市副市長黃國榮表示，大雅系統交流道通車後，上下班尖峰時段國1往台74線潭子方向約可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向預估能縮短20分鐘，提升整體高快速路網效能。
通車典禮共有7位台中立委出席，包括江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌、何欣純、羅廷瑋、黃健豪與顏寬恒，前4立委更被外界視為角逐2026台中市長的熱門人選，此時齊聚一堂，也讓活動被視為2026選舉前哨戰。
江啟臣表示，去年1月16日，國道4號豐潭段通車是串起山海屯，今天完工通車的國1增設大雅系統交流道銜接74線系統，則是將內環、中環、外環串接起來，讓大台中的高快速路網更方便有效率。
江啟臣指出，政黨輪替是民主常態，建設還是要一棒一棒做，這項工程不分地方、中央，橫跨不同黨派政府，都是為了民眾福祉及交通便利努力，這是民眾的期待，應以民為本。媒體追問2026參選台中市長議題，江啟臣開玩笑的表示要羅廷瑋宣布選市長，他本人未正面回應相關議題。
楊瓊瓔表示，該工程歷經14年、3屆市長和5任行政院長終於完成，這是最好的典範，人民需要的不分藍綠白團結建設，期勉新行政院長和新國會力量都能全力支持台中建設。是否將工程列為選台中市長政績？楊瓊瓔回應，地方建設是藍綠白一起努力，為民眾所需和地方建設加油。
綠委何欣純指出，不管有沒有要選台中市長，這項重大建設大家都樂觀其成。不分黨派，無論議員、立委和行政院，這是屬於大家功勞，台中交通還有捷運系統、高速及快速公路路網等可以更好，她會持續推動。
蔡其昌則對通車典禮視為市長前哨戰直言「想太多啦！」，只要過程有參與的人，都懷著感恩的心情而來。台中市民需要能幫台中解決問題，讓市民安居樂業的市長，只要願意付出、服務的人都可能是人選。