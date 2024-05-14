巷仔內／打仗不只靠拳頭！俄國新防長引議　烏克蘭、北約都要當心

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確實，比起砲彈、坦克，別洛烏索夫更擅長處理表格之類的東西。畢業於莫斯科國立大學經濟系、擁有經濟博士學位的他，2012年被任命為經濟發展部部長，2013年至2020年擔任俄羅斯總統顧問，2020年起擔任第一副總理，並一度在總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）感染新冠肺炎期間代行總理職務，於俄羅斯經濟集團工作了很長時間，被視為蒲亭最強大的盟友之一，以敏銳的分析和數據頭腦而聞名。
別洛烏索夫給人的印象，素來就是冷靜、專業、非常有組織力與系統性，有利於改革俄羅斯軍隊和國防工業，諸如腐敗、資金濫用等陋習，雖然缺乏政治魅力和追隨者，但這些都符合蒲亭對領導階層的偏好；更要緊的是，克宮意識到戰爭與經濟，互相影響的重要性。
在戰爭的非常時期，俄羅斯的國防部長，必須要能監督龐大的資金流動，同時進行經濟和工業規劃，至於日常戰場上的決策就留給其他人，這也是為何蒲亭拔掉蕭依古，但暫時保留總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的職位。
儘管帶兵打仗並非別洛烏索夫所長，但他還是位「精通軍工複合體事務」的文官，參與、管理過各種俄國國防工業基地和無人機項目，技術創新經驗充足，為他領導俄羅斯國防部做好充分準備，能確保更有效的組織工作、必要的生產和供應，將國防工業運用最大化，並靈活適應戰場上的變革。
可以這麼說，在俄烏衝突持續數年的情況下，戰爭儼然成為常態，俄羅斯的經濟和社會也需要跟著進入戰時狀態，而任命一位經濟學家擔任國防部長，意味著蒲亭正在為持久的戰爭，創造全面經濟條件，期待他所信任的別洛烏索夫，能兼顧經濟大局和戰事，而不是重蹈蘇聯戰時的覆轍，一味進行軍備競賽，卻忽略有太多預算被無意義揮霍掉。
蒲亭心裡有數，這場戰爭不太可能在短時間內結束，要想取得勝利，不能只靠動員和軍事拳頭，而是加強俄羅斯軍工複合體和經濟優勢，以此對烏克蘭施加長期壓力，最終壓垮烏克蘭。
眼下，俄烏戰爭已經轉變為消耗戰，這次人事改組，表明克里姆林宮非但不打算退出烏克蘭，也不以和平為目標，反而盡可能延長俄羅斯承受衝突的能力，將其轉變成一場更有效率與價值的戰爭。
更重要的是，蒲亭不只意在烏克蘭，還挑明了與西方對抗的準備，未來恐怕也會在更廣泛的範圍內挑戰北約（NATO）。而別洛烏索夫，這個先前看來並不起眼、實為蒲亭與國家主義忠實擁護者的男人，就會在其中扮演關鍵角色。
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