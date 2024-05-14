三重祖孫滅門慘案！冷血女婿供詞疑點重重　法院裁定羈押理由曝

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前天上午10時許，警方在張男位於台中西屯區的套房內將其逮捕，張男落網後供稱，因網路簽賭欠下大筆債務，平時開銷全靠在酒店賺錢的妻子，2人經常為錢發生爭吵；張男接著指出，1日清晨自己趁著妻子熟睡之際行兇，隔天清晨再潛入岳母房間殺人，考量2人都死了，3歲繼子留在家也沒人照顧，乾脆一不作二不休連帶殺害。
接下來幾天張男都待在家伴屍，直至6日才帶著家中十多萬元及岳母養的小狗「糯米」逃往台中，對此，檢警認為，張男雖稱用徒手殺害3人，不過驗屍時卻沒在頸部發現痕跡，且遺體還出現疑似中毒反應的櫻桃紅顏色，因此仍不排除下藥可能性，目前已將可疑瓶裝水送驗。
另外，張男起初先向警方表示因妻子劈腿又曾抱怨壓力大不想活，才會「幫她解脫」行兇，但事後又改口「欠債缺錢」，並強調受不了岳母瞧不起自己還很愛碎念，綜合上述種種，讓檢警認為張男許多供詞不合邏輯，懷疑其還是有所隱瞞，昨檢方依殺人、故意殺害兒童等重罪，且有逃亡事實，向法院聲押禁見獲准，詳細動機還有待進一步釐清。
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