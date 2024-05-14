南投露營區傳命案！惡老闆夥3人動私刑　10多種刑具殘忍虐死員工

三重祖孫滅門慘案！冷血女婿供詞疑點重重　法院裁定羈押理由曝

▲新北三重發生祖孫3屍命案，兇嫌張姓男子13日上午，被移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重發生祖孫3屍命案，兇嫌張姓男子13日上午，被移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市三重區本月11日傳出一起祖孫3死滅門血案，事後警方迅速逮捕涉案的24歲張姓二女婿，新北地檢署昨（13）日複訊後，依殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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據了解，本案死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中。

▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網，他於上銬的情況下，抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網，他於上銬的情況下，抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。（圖／翻攝畫面）
前天上午10時許，警方在張男位於台中西屯區的套房內將其逮捕，張男落網後供稱，因網路簽賭欠下大筆債務，平時開銷全靠在酒店賺錢的妻子，2人經常為錢發生爭吵；張男接著指出，1日清晨自己趁著妻子熟睡之際行兇，隔天清晨再潛入岳母房間殺人，考量2人都死了，3歲繼子留在家也沒人照顧，乾脆一不作二不休連帶殺害。

接下來幾天張男都待在家伴屍，直至6日才帶著家中十多萬元及岳母養的小狗「糯米」逃往台中，對此，檢警認為，張男雖稱用徒手殺害3人，不過驗屍時卻沒在頸部發現痕跡，且遺體還出現疑似中毒反應的櫻桃紅顏色，因此仍不排除下藥可能性，目前已將可疑瓶裝水送驗。

▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網，張男婚後無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。（圖／翻攝畫面）
▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網。（圖／翻攝畫面）
另外，張男起初先向警方表示因妻子劈腿又曾抱怨壓力大不想活，才會「幫她解脫」行兇，但事後又改口「欠債缺錢」，並強調受不了岳母瞧不起自己還很愛碎念，綜合上述種種，讓檢警認為張男許多供詞不合邏輯，懷疑其還是有所隱瞞，昨檢方依殺人、故意殺害兒童等重罪，且有逃亡事實，向法院聲押禁見獲准，詳細動機還有待進一步釐清。

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