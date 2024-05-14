快拿身分證！小墾丁渡假村推驚喜優惠

迎接盛夏，小墾丁渡假村針對親子、寵物及戲水等規劃多樣超值優惠住房專案。村長打撲克！身分證拿出來！小墾丁渡假村即日起至6月30日推出快閃活動，凡身分證出現「同花順三碼」（即123、234、345等）或「對子」（即11、22、33等），可享三項超值優惠。平日免費升等全家福別墅或訂購小墾丁渡假村專案免費加1人、假日免假收及平/假日享延遲退房至14:00，每日限定10間。
記者陳美嘉／屏東報導
針對親子家庭推出「大手牽小手 親子同樂會」專案，即日起至6月30日有平日優惠價，享兩人及兩位兒童入住溫馨別墅，含活力早餐、晚餐套餐2份及兒童餐2份，每房2位兒童未滿六歲享免費食宿。
「一起出來玩 寵物住宿專案」即日起至6月30日，平日2人與1毛孩成行優惠價4,200元起，住宿升等全家福寵物別墅乙晚，專案包含活力早餐兩客/房、餐點抵用券600元/房、設施三選一以及星空導覽。
喜愛玩水的旅客不要錯過「盛夏玩水趣」，專案時間6月1日至8月31日，兩人入住溫馨別墅含早餐每晚4,275元/晚，四人入住7,766元/晚，加碼提供Jumbo火鍋晚餐，有加大份的肉品、蔬菜以及特色甜品，4人以上更升等歡樂電烤趴。專案可體驗歡樂調飲DIY一次、戲水用具租借以及享用清涼冰品，還有規劃許多體驗活動。