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影／3關鍵導致獨行俠慘遭逆轉！李亦伸大膽預言：雷霆拿下系列賽

▲獨行俠決勝節遭逆轉有3大關鍵！李亦伸大膽預言：雷霆拿下系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠決勝節遭逆轉有3大關鍵！李亦伸大膽預言：雷霆拿下系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA季後賽西區次輪系列賽，以2：1領先的達拉斯獨行俠，今（14）日第4戰在決勝節遭到奧克拉荷馬雷霆逆轉，最終以100：96擊敗獨行俠，將系列賽改寫為2：2平手。資深球評李亦伸點出雷霆逆轉的3大關鍵，包含成功封鎖Luka Doncic、Kyrie Irving，以及「SGA」Shai Gilgeous-Alexander的穩定發揮，並且大膽預言，此系列賽將會由雷霆勝出。

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封鎖Doncic、Irving　 球隊一哥SGA穩定輸出

首先，李亦伸點出雷霆本場比賽針對獨行俠雙星Luka Doncic、Kyrie Irving的防守相當到位。不論是先發的Luguentz Dort或是替補上來的Cason Wallace，尤其在比賽後半段守死Luka Doncic，讓他在關鍵時刻幾乎熄火。即便Luka Doncic的傳球能為獨行俠禁區創造多少次進攻機會，但仍然沒辦法阻擋雷霆在下半場的反撲。

另外，雷霆一哥SGA在整場比賽表現穩定，尤其是在下半場展現強大的單打、中距離跳投能力，幫助球隊維持一個追分的狀態，最終砍下全場最高34分，是雷霆能夠逆轉的第二個原因。

找回外線手感完成逆轉　李亦伸看好雷霆

外線部份，雷霆上半場全隊11投僅1中，但進入下半場後共16投6中，在有了三分外線以後，雷霆得以拉開進攻空間，再加上SGA對於中距離的投籃、一對一單打的把握度十足，成功限制了Luka Doncic、Kyrie Irving在關鍵球的發揮，最終完成逆轉。

李亦伸指出，第四戰對兩方都有指標性意義，這是一場低得分的比賽，雷霆可以說是拿出他們最好的表現，也幾乎達到「天花板」，很難再做出更好的提升。但李亦伸仍認為第五戰回到主場，雷霆將有機會取勝，因爲他們的團隊更能夠穩定輸出，只要有效限制獨行俠的Luka Doncic、Kyrie Irving，且外線不要太失常，應該能夠拿下系列賽。

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