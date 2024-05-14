木村拓哉拍戲「遭青年攪亂」！趁他落單拿手機跟拍 大神怒斥鎮壓
日本資深男星木村拓哉主演的新劇《Believe－為你架起的橋樑－》，第一集的收視率奪下春季日劇冠軍，可以感受到木村拓哉的人氣始終未減，不過他在拍戲時經歷了不少波折。近日木村拓哉的片場被爆出發生騷動，一群騎著自行車的年輕人趁他一個人落單的時候跑來攪亂，不料他完全不怕這群年輕人，直接親自鎮壓他們，引起外界關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據日媒《女性SEVEN》報導，娛樂圈知情人士透露，木村拓哉先前在橫濱工業區拍攝《Believe－為你架起的橋樑－》時，他為了揣摩角色，自己一個人走去戶外，在沒有工作人員跟其他演員的地方沉澱思緒，沒想到有一群年輕人騎著自行車從他面前經過之後，又騎著車折返來盯著他看，年輕人看他沒什麼反應，便拿起手機狂拍他，行為相當沒禮貌。
目擊者也指出，年輕人在木村拓哉面前來回徘徊，始終都沒有人出現幫忙制止，後來一直都很安靜的木村拓哉突然大喊「等一下！」接著走向年輕人，並嚴肅地向他們表示：「請不要拿手機拍」，認真斥責這群年輕人，讓他們被嚇得當場僵住，也沒有再繼續騷動。
其實，近年來在日本拍攝外景時，如果被一般民眾目擊的話，馬上就會引起圍觀或是被路人拍照上傳到網路上，常發生服裝造型、場景被路人提前暴雷的情況，通常工作人員都會直接出面制止。如今，木村拓哉因為沒有工作人員在身邊，只能自己發聲制止，也有業界人士得知事情後直言：「嚴厲斥責對木村拓哉來說已經算是很客氣的了。」
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