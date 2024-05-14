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抓到人了！明德外役監受刑人「逾假未歸」　躲台中潭子泡網咖遭逮

▲台南明德外役監昨（13）日再傳出受刑人逾假未歸，今天警方順利在台中一間網咖逮捕26歲方青山。（圖／翻攝畫面）
▲台南明德外役監昨（13）日再傳出受刑人逾假未歸，今天警方順利在台中一間網咖逮捕26歲方青山。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台南明德外役監昨（13）日再傳出受刑人逾假未歸，26歲方青山11日返家探視後隨即失聯，刑事局獲悉消息後，立刻通令全國警方追捕，並於今（14）日上午再台中潭子一間網咖抓到人，目前已交由台南市刑大壓回台南。

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據了解，方青山觸犯偽造有價證券罪判9年9月，並於2020年10月間入矯正機關執行；2022年12月間依外役監條例遴選規定移入明德外役監執行，在監期間曾有2次返家探視紀錄。

▲警方獲悉消息後，立刻循監視器鎖定受刑人方青山行蹤。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲悉消息後，立刻循監視器鎖定受刑人方青山行蹤。（圖／翻攝畫面）
明德外役監指出，方青山依外役監受刑人返家探視辦法，核准於今年5月11日11時返家探視，應於同年5月13日下午1時返監執行，惟其未依時間回監，涉及返家探視未歸脫逃，就立即由典獄長召集相關科室成立緊急應變處理小組，除請家屬協助規勸方青山儘速回監外，也立即通報法務部矯正署，請台中市及台南市政府警察局勤務中心協尋。

事後警方發現方青山昨天傍晚6時許在台中潭子車站下車後，隨即租借YOUBIKE單車往勝利路方向逃逸，經搜查該處旅館、網咖等地後，今天順利在勝利路上一間網咖逮捕方青山，目前已帶回台南偵訊，後續將依脫逃罪方向偵辦，並遞解臺南地方檢察署歸案。

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