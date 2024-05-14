林飛帆直升「林20萬」入國安會！張啟楷批：缺國安經歷難以服眾

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張啓楷表示，林飛帆過去除了參與學運，並沒有在政府公職及各部會有充分行政歷練、更沒有讓年輕人及國人印象深刻的政績及成果，在「國家安全」議題上，也未見到令人讚賞之實績及表現，唯一有印象的是太陽花學運期間，強烈的「反中」態度，可能成為與中國交流、溝通及情報掌握缺乏彈性之隱憂。
張啓楷指出，林飛帆在擔任民進黨副秘書長期間，對於Me too事件發生時，當時未即時接住受害者、處理失當，更是引起議論。若僅因加入民進黨而如此官運亨通，從「林9萬」高升成「林20萬」，恐難以服眾，其他更有國安專業的年輕優秀人才，可能很難接受
張啓楷提到，之前賴清德團隊就有流出消息測風向，這顯示賴政府當前國安政策不明，總是用測風向來決定人事；尤其過去國安會副秘或是諮委都是資深國防及國安軍事專家擔任，如黃曙光爲海軍士將領主導潛艦國造。但至今仍看不出，林飛帆的「國防專業是什麼？」與「能幫助賴政府推動什麼重大政策？」國人都看不出來，更難同意這種人事安排之合理正當性。
張啓楷直言，這種人事安排下，「反中」林飛帆直升「林20萬」搭配「魔法部林北」吳釗燮掌國安會，國家安全可能因這些要角仇中立場，缺乏與中國當局彈性溝通，「如何落實賴清德強調的與中國良性互動？」這都會讓國人質疑。