瑀熙真的結婚了！甜嫁圈外男友認「穩交2年」 對象身分曝光
網紅瑀熙擁有甜美外型，過去曾一度和反骨男孩團長酷炫成為螢幕情侶，儘管後來無疾而終，她的感情生活還是備受關注，先前她在愚人節前夕宣布結婚，引發猜測消息是否為真，對此，如今瑀熙也親自拍影片證實：「是，我真的結婚了！」並公開男方身分是圈外人，他們也不是奉子成婚。
記者吳昕蓓／綜合報導
瑀熙過去多次表示，只有要結婚了才會公開另一半，這是為了保護彼此，「如果交往期間公開戀情，萬一分手了，壓力會非常大，言論也不會太友善。」她也坦言結婚就希望能一輩子在一起，即使吵架了也會盡力修復關係，除非發生家暴、婚外情這類大事，笑虧：「如果未來我離婚了，你們就知道了，不是家暴就是婚外情。」
瑀熙透露老公是圈外人，個性溫和，因為生活圈完全不同，反而讓生活變得很有趣，而粉絲猜測閃婚是否是因為有好消息，瑀熙也表示，有好消息一定會分享，但目前還不是時候，且他們不是閃婚，其實已經交往2年多了，她也擔心公開太多，會對男方造成壓力，「他真的比我還在意留言，每天都會看留言新增了什麼，還會督促我回覆。」
瑀熙也坦言，從去年（2023）開始YouTube生態變化讓她感受到網紅生涯受限，因而開始轉型投入短影片製作，「那時候精神壓力非常大，每天看著流量下滑，真的很難承受。我本來不太會掉頭髮，但那段時間壓力大到每天狂掉頭髮，差點扛不住了。」她目前經營生技公司副業，砸上百萬開發產品，但支出收入只有打平，目前是零收入，只能吃老本。
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