外送平台抽成高！消費者、店家都喊苦 鄭運鵬獻2策：政府該出動
外送平台Uber Eats傳出將併購foodpanda，金額高達308億元。前立委鄭運鵬認為，「政府的角色應該出動了」但並不是審查是否造成壟斷，而是藉此機會釐清並處理外送所造成的終端價格上漲因素。
記者莊蕙如／台北報導
鄭運鵬今（14）日下午表示，這兩年來不少與外送平台簽約的店家告訴他，雞蛋肉品價格隨季節和生產狀況起伏，他們還可以支撐價格，「但是外送平台的抽成動輒37%起跳，造成他們有增加現金流，但沒有因此獲利」使得店內價格無法下降，甚至必須提高內用價格來接外送訂單。
鄭運鵬提到，自己一開始聽了之後半信半疑，後來調查餐飲業者成本結構發現，業者食材成本佔35%至40%、人事成本佔35%、雜項佔5%、租金佔10%至15%，其中雜項（水電瓦斯包材）和食材成本會跟著營收對比成長。
鄭運鵬指出，一份餐點的固定成本就要40%至45%，若被外送平台抽走35%以上，店家剩下不到25%財務空間，可以說是沒有營業利潤。
鄭運鵬表示，「我認為政府『訂定強制抽成上限（例如售價的20%以下）』會是合理的做法」他說，外送平台一定是寡占、外資的市場，這也不是什麼高科技新創事業了，公平會和經濟部完全不用擔心政府的角色被質疑。