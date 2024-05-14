「臺南兒童藝術教育節」登場　黃偉哲盼藝術扎根校園

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黃偉哲認為，將藝術教育帶入校園有兩個層面，首先是培養欣賞能力，再來是發掘藝術潛能，讓有天分、有興趣的孩子能盡情發揮，雖然臺南市的資源比起北部相對缺乏，但已邁入第5年的臺南市兒童藝術教育節，已扎下深厚根基，從臺南市學生在舞蹈、音樂各方面，都在全國競賽大放異彩，就可以看到，這樣的藝術教育政策值得繼續推動。
今年兒藝節五大主軸，包含：「藝起玩」，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動。「藝起賞」，有創意美術作品展及首推學生與國際藝術家跨域共創作品，推出多年深獲好評的「小黑琵圖文徵件」及「廣達游於藝」巡迴成果展，將持續吸引師生參與。「藝起學」的親子夏令營，在暑假有9校開辦藝術營隊課程。
「藝起武」由南市績優藝術團隊學校演出的主場秀，包含音樂、舞蹈及傳統藝術等社團的精彩表演，將在市立文化中心盛大展演。「藝起SHOW」邀請全國學生創意戲劇比賽優異學校團隊演出《臺南四百‧幸福日記簿》音樂舞台劇、偶戲跨域展演，還特別安排藝術團隊街頭快閃秀，讓民眾欣賞臺南囡仔創「藝」無限。
教育局局長鄭新輝表示，今年適逢「臺南400，世界交陪」，兒藝節首度將「藝術教育」創作展，擴大結合「國際教育」和「雙語教育」，在「藝起學」的活動中特別安排3場次雙語藝術學習課程；「藝起賞」的創意美術作品展，也邀請3位國際藝術家(馬來西亞、韓國、荷蘭)，與官田國小等6校師生，共同創作大型藝術作品，除作為學校的常設展作品外，也會參與七月份「臺南400全民教育」主題展的展出。師生經由與藝術大師對話激發創意想像，也將臺南400的歷史意涵，透過作品傳達給國際友人。
2024臺南兒童藝術教育節系列活動，自6月起陸續推出，誠摯邀請全國各地民眾與學生踴躍參加。活動訊息將陸續公告於「臺南市兒童藝術教育節」粉絲專頁，想要回顧2020~2023精彩影片成果，也歡迎至粉絲專頁點閱，給所有用心傳承藝術教育的師生鼓勵按讚。